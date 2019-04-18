У Києві арештувати "вертодром Януковича"

Голосіївський районний суд Києва знову наклав арешт на конгресно-виставковий центр "Парковий" у Києві, відомий як вертолітний майданчик екс-президента Віктора Януковича.

Про це йдеться у рішенні суду від 5 квітня, повідомляє БІЗНЕС.

Згідно з документом, суд заборонив користуватися, розпоряджатися та відчужувати земельні ділянки площею 2,0722 га та 0,1117 га та нерухомим майном з усім невід'ємним технічним і побутовим оздобленням, розташованих на вказаних ділянках.

Таким чином клопотання столичної прокуратури задовольнили і передали "Парковий" в управління Нацагентству з розшуку та менеджменту активів.

Постанова вже набула чинності і підлягає негайному виконанню.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України з 2014 року розслідує справу про зловживання службовим становищем, розтраті бюджетних коштів, зловживання владою щодо власника "Паркового" - Амадеус Ко.

У жовтні 2018 року об'єкт вирішили передати в управління комунальному підприємству Києва - Центру організації дорожнього руху.