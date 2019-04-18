Нацбанк "засекретив" тактику захисту "ПриватБанку"

Про це заявила перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова на спільній прес-конференції з Міністерством фінансів України, інформує БІЗНЕС.

Вона висловила переконання, що апеляційний суд ретельно аналізуватиме аргументи НБУ у цій справі. "Більше того, окрім результатів перевірки, яка була здійснена Національним банком України за методикою, яка була фактично акцептована міжнародними організаціями. Треба згадати ще те, що ми маємо результати незалежного аудиту та forensic audit, проведеного компанією Kroll. І всі ці докази від`ємного, недостнього капіталу, докази неплатоспроможності "ПриватБанку" зафіксовані в усіх цих документах. Тому про детальну тактику захисту, напевно, ми говорити не будемо, але ми впевнені в твердості наших доказів, правильності ухваленого нами рішення", - заявила Рожкова.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації. Одразу після цього Національний банк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити це рішення суду.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

За даними НБУ, на сьогодні клієнтами "ПриватБанку" є 22 млн українців.

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