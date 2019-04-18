Українців заспокоюють щодо роботи "ПриватБанку"

У "ПриватБанку" запевняють, що визнання націоналізації фінустанови незаконною поки не вплине на його роботу.

Про це у Facebook повідомила представник прес-служби банку Інна Музичук, інформує БІЗНЕС.

Вона зауважила, що "ПриватБанк" у цьому процесі не є однією зі сторін, тому в банку можуть лише коментувати свою позицію. "І вона виглядає досить оптимістичною — банк при будь-яких умовах продовжить свою стабільну роботу, як це і було завжди, всі 27 років існування банку", — написала Музичук.

Вона також зазначила, що наглядова рада "Приватбанку" зосереджена на поверненні майже 160 млрд грн, якими держава докапіталізувала його після націоналізації. Цього можна досягти за рахунок максимізації ринкової вартості банку та продажу його надійному іноземному інвестору.

"По-друге, не менш важливо повернути гроші, виведені з банку колишніми власниками. Більше двох років банк виступає проти колишніх акціонерів в українських і міжнародних судах, вимагаючи відшкодування збитків, сума яких досягає мільярдів доларів США. Масштаби битви дійсно епічні. Зараз налічується понад 1000 судових проваджень в Україні і світі", — зазначила представник прес-служби банку.

Водночас на спільній прес-конференції Нацбанку та Мінфіну заявили, що загалом на сьогодні клієнтами "ПриватБанку" є 22 млн українців. "Сьогодні "ПриватБанк" є найбільшою та найприбутковішою фінансовою установою України. Клієнтами банку є 22 млн українців. Банк працює прозоро та стабільно і повністю виконує свої зобов'язання перед клієнтами", - сказала перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації. Одразу після цього Національний банк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити це рішення суду.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

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