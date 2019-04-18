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Четвер, 18 квітня 2019 16:44

Авантюра Коломойського з "ПриватБанком" загрожує Україні дефолтом, - Порошенко

Авантюра Коломойського з &quot;ПриватБанком&quot; загрожує Україні дефолтом, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко попереджає, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

Про це він сказав у своєму відеозверненні до українців, повідомляє БІЗНЕС.

Порошенко зазначив, що група олігархів-втікачів вже "спакувала речі для повернення в Україну". "І план одного з них (Ігоря Коломойського, - ред.) у разі перемоги Зеленського, - повернути собі "ПриватБанк". Як бачите, їм не терпиться, вони вже зараз почали реалізацію цього задуму. Подібна авантюра загрожує втратою грошей десяткам мільйонів клієнтів, а країні в цілому - дефолтом та новою економічною кризою. Тому уряд та Нацбанк правильно роблять, що оскаржують це рішення", - заявив глава держави.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації. Одразу після цього Національний банк та Міністерство фінансів України  заявили про намір оскаржити це рішення суду.

 

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Рубрика: Новини
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