Україна перетвориться у буферну зону, якщо не зблизиться із сусідами, - експерт

В Українському інституті майбутнього (УIM) попереджають, що Україна може перетворитися у буферну зону, якщо не буде зближуватися з сусідніми європейськими країнами.

Таку думку висловив експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" УIM Ілля Куса під час презентації доповіді "Виклики майбутнього президента" 18 квітня, передає кореспондент "БІЗНЕСу".

Він зауважив, що, поляки, наприклад, не дуже дружать з Росією і розглядають Україну як територію, яка затримає Росію за рахунок своїх життів.

"Східна Європа буде захищена, але нам не вигідно стати буферною зоною. Коли ви буферна зона - це постійний ризик. Тобто, жодний інвестор сюди не прийде, в буфер ніхто вкладати не буде. Еліти повинні бути прогнозовані для інвестора, у нас такого немає.

Ще один ризик - це ніхто не буде тут робити виробництво. Наприклад, Китай стабільніший, а базу виробництва відкривати в Україні не будуть. Тому що гроші люблять тишу. З економічної точки зору, якщо ми не будемо брати участь в регіональних альянсах, регіональних інфраструктурних проектах, то ми опинимося на периферії політики. Ми ризикуємо залишитися якимось Сомалі, в яких будуть вкладати, щоб ми чисто залишалися на плаву. Цього ризику можна уникнути, зближуючись з сусідами", - вважає Куса.

Він попереджає, що "Україна зрештою опиниться на столі переговорів провідних держав як одна з багатьох розмінних монет, що може стати загрозою національній безпеці і навіть суверенітету держави".

"Якщо Україна продовжуватиме ігнорувати своїх сусідів і не розвиватиме з ними стосунків, то вона ризикує стати буферною зоною в регіональних геополітичних концепціях Польщі, Угорщини, Балтії, Румунії, Словаччини, Чехії", - резюмував експерт.