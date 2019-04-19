Передплата Бізнес 2019 - 3
Платформа Бізнес 100 Доктрина економічної безпеки України
КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
П'ятниця, 19 квітня 2019 14:55

Гіганту Ахметова дозволили придбати завод Абрамовича

Гіганту Ахметова дозволили придбати завод Абрамовича

Антимонопольний комітет України вирішив надати компанії Metinvest B.V. олігарха Ріната Ахметова дозвіл на придбання акцій "Дніпровського коксохімічного заводу" ("ДКХЗ").

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу АМКУ.

"АМКУ надав дозвіл компанії Private Limited Liability Company Metinvest BV на придбання акцій ПРАТ "Дніпровський коксохімічний завод" (до кінця третього кварталу 2013 року основним акціонером заводу була кіпрська Lanebrook limited, підконтрольна російській гірничо-металургійній групі "Євраз" Романа Абрамовича, - ред.", - повідомили в Антимонопольному комітеті.

Водночас у компанії "Метінвест" заявили, що задоволені рішенням АМКУ. "Ми задоволені тим, що за підсумками 5-річного розгляду заявки АМКУ дозволив нам концентрацію частки в ДКХЗ. Як відповідальна компанія "Метінвест" має намір придбати контрольну частку за умови узгодження вигідної ціни з продавцями, незважаючи на безпрецедентні обмеження АМКУ з продажу продукції третім особам протягом наступних семи років, які накладають на групу додаткові зобов'язання", - повідомили в компанії.

Проте в "Метінвесті" не уточнивши зміст цих додаткових зобов'язань.

Нагадаємо, 18 квітня "Наші гроші" повідомили, що структура власності Дніпровського коксохімічного заводу (ДКХЗ) містить ознаки того, що холдинг "Метінвест" олігарха Ріната Ахметова придбав контроль над підприємством без дозволу АМКУ, через що промисловому гіганту олігарха загрожує штраф.

За даними видання, заявником на придбання контрольного пакету акцій "ДКЗ" ще у 2015 році виступила компанія "Metinvest B.V." (Нідерланди). Однак АМКУ весь цей час не давав дозволу, а голова комітету Юрій Терентьєв висловлював претензії до цієї угоди, оскільки вона загрожувала монополізацією ринку. "Разом з тим, схема власності "Дніпровського коксохіму" містить ознаки того, що "Метінвест" набув контролю над заводом ще наприкінці 2013 року, тобто без дозволу АМКУ. У такому випадку Комітет зможе відповідно до п. 12 ст. 50 закону "Про захист економічної конкуренції" оштрафувати "Метінвест" за концентрацію без отримання відповідного дозволу", - повідомило видання.

Відповідно до п. 2 ст. 52 закону, штраф за таке порушення накладається у розмірі до 5% доходу суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

За даними "Наших грошей", загальний дохід "Метінвесту" у 2018 році становив $11,88 млрд. Тобто штраф за несанкціоноване придбання "Дніпровського коксохімічного заводу" може скласти до $0,59 млрд.

Довідка: "Дніпровський коксохімічний завод" (ПрАТ "ДКХЗ") спеціалізується на виробництві коксу, смоли, сульфату, амонія і продуктів переробки.

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 70 раз
Рубрика: Новини
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Війна за "ПриватБанк": Мінфін заявив, що не дасть "пограбувати" Україну на 155,3 млрд грн Україна перетвориться у буферну зону, якщо не зблизиться із сусідами, - експерт »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

f6d2bb025b0005c13233679a32583a0d XL

Придбати 1 номер

X

200 грн

Кількість екземлярів:

 
Шато ресторан
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.