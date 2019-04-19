Гіганту Ахметова дозволили придбати завод Абрамовича

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу АМКУ.

"АМКУ надав дозвіл компанії Private Limited Liability Company Metinvest BV на придбання акцій ПРАТ "Дніпровський коксохімічний завод" (до кінця третього кварталу 2013 року основним акціонером заводу була кіпрська Lanebrook limited, підконтрольна російській гірничо-металургійній групі "Євраз" Романа Абрамовича, - ред.", - повідомили в Антимонопольному комітеті.

Водночас у компанії "Метінвест" заявили, що задоволені рішенням АМКУ. "Ми задоволені тим, що за підсумками 5-річного розгляду заявки АМКУ дозволив нам концентрацію частки в ДКХЗ. Як відповідальна компанія "Метінвест" має намір придбати контрольну частку за умови узгодження вигідної ціни з продавцями, незважаючи на безпрецедентні обмеження АМКУ з продажу продукції третім особам протягом наступних семи років, які накладають на групу додаткові зобов'язання", - повідомили в компанії.

Проте в "Метінвесті" не уточнивши зміст цих додаткових зобов'язань.

Нагадаємо, 18 квітня "Наші гроші" повідомили, що структура власності Дніпровського коксохімічного заводу (ДКХЗ) містить ознаки того, що холдинг "Метінвест" олігарха Ріната Ахметова придбав контроль над підприємством без дозволу АМКУ, через що промисловому гіганту олігарха загрожує штраф.

За даними видання, заявником на придбання контрольного пакету акцій "ДКЗ" ще у 2015 році виступила компанія "Metinvest B.V." (Нідерланди). Однак АМКУ весь цей час не давав дозволу, а голова комітету Юрій Терентьєв висловлював претензії до цієї угоди, оскільки вона загрожувала монополізацією ринку. "Разом з тим, схема власності "Дніпровського коксохіму" містить ознаки того, що "Метінвест" набув контролю над заводом ще наприкінці 2013 року, тобто без дозволу АМКУ. У такому випадку Комітет зможе відповідно до п. 12 ст. 50 закону "Про захист економічної конкуренції" оштрафувати "Метінвест" за концентрацію без отримання відповідного дозволу", - повідомило видання.

Відповідно до п. 2 ст. 52 закону, штраф за таке порушення накладається у розмірі до 5% доходу суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

За даними "Наших грошей", загальний дохід "Метінвесту" у 2018 році становив $11,88 млрд. Тобто штраф за несанкціоноване придбання "Дніпровського коксохімічного заводу" може скласти до $0,59 млрд.

Довідка: "Дніпровський коксохімічний завод" (ПрАТ "ДКХЗ") спеціалізується на виробництві коксу, смоли, сульфату, амонія і продуктів переробки.