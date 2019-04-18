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Четвер, 18 квітня 2019 15:28

Війна за "ПриватБанк": Мінфін заявив, що не дасть "пограбувати" Україну на 155,3 млрд грн

Війна за &quot;ПриватБанк&quot;: Мінфін заявив, що не дасть &quot;пограбувати&quot; Україну на 155,3 млрд грн

Міністерство фінансів України планує подати апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про незаконність націоналізації  "ПриватБанку".

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Мінфіну.

У відомстві наголосили, рішення про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" за участю держави ухвалювалось відповідно до норм діючого законодавства, було підтримане РНБО та урядом України з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян.

"Прийнявши вимушене рішення про націоналізацію та рекапіталізацію "ПриватБанку, держава вклала в цей банк 155,3 млрд гривень. Це був складний, але необхідний крок для забезпечення стабільності банківської системи та економіки загалом. І зараз наше завдання - захистити інвестицію держави, внесок кожного українця", - наголосили в Мінфіні.

Нагадаємо, раніше представники екс-власника націоналізованого "ПриватБанку" Ігоря Коломойського розширили позовні вимоги у справі про визнання незаконним продажу акцій банку Мінфіну в грудні 2016 року. Зокрема, Коломойський і кіпрська компанія Triantal Investments Ltd. вимагають повернення кожному з них відповідного пакету акцій "Приватбанку". Водночас у "ПриватБанку" заявили, що не бачать правових підстав для повернення колишньому власнику Ігорю Ігорю акцій фінустанови.не бачать правових підстав для повернення колишньому власнику Ігорю Ігорю акцій фінустанови.

15 квітня президент Петро Порошенко заявив, що спроба приватизації "ПриватБанку" може призвести до нової економічної кризи та поставить під загрозу співпрацю з МВФ.

18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації.

 

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Рубрика: Новини
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