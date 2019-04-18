Торгівельна війна: Росія заборонила експорт нафти до України та імпорт одягу і взуття

Відповідну постанову №460-25 від 18 квітня оприлюднено на сайті російського уряду, яка і вступає в дію з дня публікації, повідомляє БІЗНЕС.

Так, цей документ передбачає заборону на ввезення з України до Росії паперу і картону, пакувальної тари, трубної продукції, дроту, канатів, сіток, кріпильних виробів, сталевого емальованого посуду, коробок і пробок. Також забороняється ввезення одягу, в тому числі костюмів, взуття, бюстгальтерів, корсетів, підтяжок і підв'язок, суконь, спідниць, колготок і панчох, светрів, майок, фуфайок.

Крім того, забороняються поставки в Росію українських трубоукладачів, навантажувачів, бульдозерів тощо.

Також документом забороняється вивезення з Російської Федерації на територію України нафти та нафтопродуктів, етилену, парафіну, бітуму, бензолу, толуолу та інших продуктів нафтопереробки.

Окрім того, передбачається, що поставки в Україну вугілля, бензину, дизпалива, а також скрапленого газу з 1 червня буде здійснюватися виключно на підставі дозволів, які видаються Міністерством економічного розвитку Росії.

Нагадаємо, 18 квітня прем'єр-міністр Росія Дмитро Медведєв заявив, що Росія забороняє експорт нафти, нафтопродуктів, а також вугілля та інших продуктів в Україну.

Медведєв пояснив, що ці "заходи у відповідь" на "черговий недружній крок" з боку України були вжиті Росією після того, як 10 квітня український Кабмін розширив перелік заборонених для імпорту на територію України російських товарів. Зокрема, до цього списку заборон додалися російські пружини для вантажних вагонів, банки для консервування, пляшки для харчових продуктів, електричні провідники для напруги та інше.

Додамо, що за даними Державної служби статистики України, за січень-лютий 2019 року обсяг експорту товарів з України до Росії скоротився на 12,4%, імпорту з країни-агресора — на 9%.