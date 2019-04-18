Суд визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку"

Відповідне рішення суд ухвалив 18 квітня, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу суду.

У суді зазначили, що підставами для ухвалення такого рішення були, "в тому числі, недоведеність відповідачами наявності визначених законом підстав для віднесення ПАТ "ПриватБанк" до категорії неплатоспроможних, внаслідок чого в подальшому було ініційовано процедуру його націоналізації, та власне порушення процедури націоналізації банку, порядок якої регламентований на законодавчому рівні".

"Таким чином, процедура націоналізації ПАТ "КБ "Приватбанк" була визнана судом безпідставною та такою, що здійснена з численними порушенням діючого на той момент законодавства, наслідком чого стало неправомірне втручання держави у право акціонерів Банку, у тому числі позивача, мирно володіти належним їм майном, що є порушенням як вимог національного законодавства, в тому числі Конституції України, так і положень міжнародних стандартів у цій сфері", - заявили в судовій інстанції.

Відзначимо, розгляд цієї справи за позовом екс-власника банку Ігоря Коломойського до Нацбанку, Кабміну, Фонду гарантування вкладів і Комісії з цінних паперів тривав з червня 2017 року.

Водночас у прес-службі Нацбанку заявили, що не згодні з рішенням суду і готуються подати апеляцію. "Рішення суду не набрало законної сили та буде оскаржене Національним банком. Ми продовжимо доводити законність дій та рішень регулятора в апеляційній інстанції. Вкотре звертаємо увагу, що породжена судовими рішеннями правова невизначеність підриває фінансову стабільність", - повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Регулятор також повідомив, що запропонує Раді з фінансової стабільності звернутись до Ради національної безпеки та оборони України, уряду щодо подібних судових практик, що шкодять міжнародному іміджу України.

"Міжнародні партнери України неодноразово наголошували, що націоналізація "ПриватБанку" була важливим кроком для забезпечення фінансової стабільності. Рішення про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" за участю держави ухвалювалось відповідно до норм діючого законодавства та було підтримане РНБО та урядом України з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян. Законність рішень очевидна, і зворотна процедура у цьому питанні неможлива, адже для цього немає ні правових, ні економічних підстав. Після виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, ПриватБанк повністю перейшов на ринкову бізнес-модель і сьогодні є найприбутковішим українським банком та частиною стабільної і прозорої банківської системи", - зазначила перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

В НБУ також нагадали, що рішення про визнання "ПриватБанку" у грудні 2016 року неплатоспроможним та його подальше виведення з ринку за участю держави ґрунтувались на зменшенні розміру регулятивного капіталу до від’ємного значення. "Нестача в капіталі "ПриватБанку" була виявлена за результатами стрес-тестування і підтверджена результатами інспекційної перевірки та незалежною міжнародно визнаною аудиторською компанією. Оскільки колишні акціонери банку не виконали взяті на себе зобов’язання з фінансового оздоровлення банку, про що особисто запевняли у своєму письмовому зверненні, Національний банк визнав "ПриватБанк" неплатоспроможним та звернувся до уряду з пропозицією набути права власності на акції банку", - йдеться в коментарі регулятора.

Нагадаємо, раніше представники екс-власника націоналізованого "ПриватБанку" Ігоря Коломойського розширили позовні вимоги у справі про визнання незаконним продажу акцій банку Мінфіну в грудні 2016 року. Зокрема, Коломойський і кіпрська компанія Triantal Investments Ltd. вимагають повернення кожному з них відповідного пакету акцій "Приватбанку". Водночас у "ПриватБанку" заявили, що не бачать правових підстав для повернення колишньому власнику Ігорю Ігорю акцій фінустанови.не бачать правових підстав для повернення колишньому власнику Ігорю Ігорю акцій фінустанови.

15 квітня президент Петро Порошенко заявив, що спроба приватизації "ПриватБанку" може призвести до нової економічної кризи та поставить під загрозу співпрацю з МВФ.

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