Україна потрапила у топ-10 нещасних економік світу

Україна посіла шосте місце у рейтингу найбільш нещасних економік світу.

Відповідний рейтинг оприлюднило агентство Bloomberg, повідомляє БІЗНЕС.

Так, першу позицію рейтингу вже вп`яте посіла Венесуела. Ескперти зазначають, що підставою для цього стало поєднання сильної інфляції в країні з високим безробіттям, яке найбільше підриває рівень життя мешканців Венесуели.

Також наголошується, що влада країни вже кілька років не розкриває дані про темпи росту споживчих цін та рівень безробіття в країні.

На другому місці рейтингу опинилася Аргентина, на третьому - ПАР, на четвертому - Туреччина, на п`ятому Греція, на шостому - Україна.

Аналітики агентства пояснюють, що ці країни переживають важкі економічні потрясіння і демонструють "мізерний прогрес в справі приборкання зростання цін і повернення людей на роботу".

Водночас найщасливішою економікою світу Bloomberg визнав Таїланд, де спостерігається низька інфляція та низький рівень безробіття. Друге місце щасливих економік посіла Швейцарія, третє - Сінгапур та Японія.

Нагадаємо, у березні 2019 року ООН оприлюднила доповідь, згідно з якою рейтинг найщасливіших країн світу очолили Фінляндія, Норвегія і Данія. Україна у цьому списку опинилася на 138-му місці.