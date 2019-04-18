ГПУ зупинила розблокування частини рахунків "сім`ї" в банку Януковича

Шевченківський районний суд Києва зняв арешт з рахунків оточення колишнього президента Віктора Януковича у Всеукраїнському банку розвитку (ВБР), який належав Януковичу-молодшому Олександру

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Twitter, повідомляє БІЗНЕС.

"Постановою слідчого судді Шевченківського райсуду Києва Голуб скасовано арешт рахунків у Всеукраїнському банку розвитку. Прокурори готують термінові клопотання", - написала Сарган.

Вона уточнила, що на рахунках ВБР було арештовано 1,2 млрд гривень.

Проте сьогодні, 18 квітня, Шевченківський райсуд Києва відмовив у знятті арешту з низки рахунків Всеукраїнського банку розвитку. "Щойно суддя Шевченківського райсуду Є.Мартинов ухвалив відмовити у знятті арешту з рахунків банку ВБР! Працюємо далі", - написала прес-секретар генпрокурора.

Нагадаємо, Всеукраїнський банк розвитку працював в Україні з 2009 року і входив у групу великих банків. За часів Януковича активи банку зросли майже у 13 разів.

21 грудня 2014 року Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ВБР. З 27 листопада 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація.