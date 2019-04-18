Передплата Бізнес 2019 - 3
Платформа Бізнес 100 Доктрина економічної безпеки України
КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Четвер, 18 квітня 2019 12:34

ГПУ зупинила розблокування частини рахунків "сім`ї" в банку Януковича

ГПУ зупинила розблокування частини рахунків &quot;сім`ї&quot; в банку Януковича

Шевченківський районний суд Києва зняв арешт з рахунків оточення колишнього президента Віктора Януковича у Всеукраїнському банку розвитку (ВБР), який належав Януковичу-молодшому Олександру

 Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Twitter, повідомляє БІЗНЕС.

"Постановою слідчого судді Шевченківського райсуду Києва Голуб скасовано арешт рахунків у Всеукраїнському банку розвитку. Прокурори готують термінові клопотання", - написала Сарган.

Вона уточнила, що на рахунках ВБР було арештовано 1,2 млрд гривень.

13

Проте сьогодні, 18 квітня, Шевченківський райсуд Києва відмовив у знятті арешту з низки рахунків Всеукраїнського банку розвитку. "Щойно суддя Шевченківського райсуду Є.Мартинов ухвалив відмовити у знятті арешту з рахунків банку ВБР! Працюємо далі", - написала прес-секретар генпрокурора.

Нагадаємо, Всеукраїнський банк розвитку працював в Україні з 2009 року і входив у групу великих банків. За часів Януковича активи банку зросли майже у 13 разів.

21 грудня 2014 року Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ВБР.  З 27 листопада 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація.

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 202 раз
Рубрика: Новини
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Швейцарська Nestle повністю викупила "Торчин" Україна потрапила у топ-10 нещасних економік світу »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

f6d2bb025b0005c13233679a32583a0d XL

Придбати 1 номер

X

200 грн

Кількість екземлярів:

 
Шато ресторан
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.