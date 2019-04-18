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Четвер, 18 квітня 2019 12:14

Швейцарська Nestle повністю викупила "Торчин"

Швейцарська Nestle повністю викупила &quot;Торчин&quot;

Швейцарська компанія Nestle викупила ще 9,5% акцій українського виробника кетчупів, майонезів, соусів і приправ Торчин (ПрАТ "Волиньхолдинг") і таким чином стала його єдиним власником.

 Про це свідчать дані в системі розкриття інформації НКЦБФР, повідомляє БІЗНЕС.

Згідно з повідомленням компанії від 13 вересня 2018 року, "Волиньхолдинг" вирішив продати компанії-акціонеру 1,9 тис. раніше викуплених акцій. Цей пакет становив 9,5% і до цього часу перебував на балансі ПАТ.

Довідка:  ПрАТ "Волиньхолдинг" створений у 1994 році. Фабрика виробляє великий асортимент холодних соусів: кетчуп, майонез, гірчицю і соуси під торгівельною маркою "Торчин".

Чистий дохід "Волиньхолдингу" в 2017 році склав 1,3 млрд грн, чистий прибуток — понад 89 млн грн.

У 2003 році швейцарська компанія Nestle викупила контрольний пакет акцій компанії.

Nestle в Україні має три виробничі майданчики — у Харкові, Львові та Торчині. Також у Львові розташований один із п'яти сервісних центрів Nestle у світі. У портфелі компанії - більше 2000 брендів, серед яких Nestle, Nescafe, Nesquik, Nestea, KitKat, Purina та інші.

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Рубрика: Новини
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