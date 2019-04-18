Швейцарська Nestle повністю викупила "Торчин"

Про це свідчать дані в системі розкриття інформації НКЦБФР, повідомляє БІЗНЕС.
Згідно з повідомленням компанії від 13 вересня 2018 року, "Волиньхолдинг" вирішив продати компанії-акціонеру 1,9 тис. раніше викуплених акцій. Цей пакет становив 9,5% і до цього часу перебував на балансі ПАТ.
Довідка: ПрАТ "Волиньхолдинг" створений у 1994 році. Фабрика виробляє великий асортимент холодних соусів: кетчуп, майонез, гірчицю і соуси під торгівельною маркою "Торчин".
Чистий дохід "Волиньхолдингу" в 2017 році склав 1,3 млрд грн, чистий прибуток — понад 89 млн грн.
У 2003 році швейцарська компанія Nestle викупила контрольний пакет акцій компанії.
Nestle в Україні має три виробничі майданчики — у Харкові, Львові та Торчині. Також у Львові розташований один із п'яти сервісних центрів Nestle у світі. У портфелі компанії - більше 2000 брендів, серед яких Nestle, Nescafe, Nesquik, Nestea, KitKat, Purina та інші.