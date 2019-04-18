В Україні оголосили тендер на будівництво "Сонечка" на Запорізькій АЕС

НАЕК "Енергоатом" оголосила тендер на поставку обладнання та матеріалів для сонячної електростанції (СЕС) "Сонечко-1", яку планується побудувати на території Запорізької атомної електростанції (АЕС).

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт ProZorro.

Згідно з оприлюдненими даними, аукціон запланований на 24 червня. Очікувана вартість будівництва становить 270,52 млн грн.

Так, "Енергоатом" пропонує поставити 48,9 тис. монокристалічних або полікристалічних фотомодулів Risen потужністю 310-320 Вт, 360 мережевих інверторів, 13 комплектних підстанцій 0,4 / 6 кВ і одну комплпектную підстанцію 35/6 кВ, а також 119,3 тис. метрів мідного кабелю.

Нагадаємо, "Енергоатом" повідомив про плани побудувати СЕС потужністю близько 15 МВт на Запорізькій АЕС ще у 2017 році. З того часу тривали підготовчі роботи - проектування, геодезичні дослідження.

Згідно з планами, сонячна станція займе площу 37 га - на території гідротехнічних споруд між ставком-охолоджувачем і Канівським водосховищем.