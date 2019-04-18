Передплата Бізнес 2019 - 3
Платформа Бізнес 100 Доктрина економічної безпеки України
КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Четвер, 18 квітня 2019 11:54

В Україні оголосили тендер на будівництво "Сонечка" на Запорізькій АЕС

В Україні оголосили тендер на будівництво &quot;Сонечка&quot; на Запорізькій АЕС

НАЕК "Енергоатом" оголосила тендер на поставку обладнання та матеріалів для сонячної електростанції (СЕС) "Сонечко-1", яку планується побудувати на території Запорізької атомної електростанції (АЕС).

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт  ProZorro.

Згідно з оприлюдненими даними,  аукціон запланований на 24 червня. Очікувана вартість будівництва становить 270,52 млн грн.

Так, "Енергоатом" пропонує поставити 48,9 тис. монокристалічних або полікристалічних фотомодулів Risen потужністю 310-320 Вт, 360 мережевих інверторів, 13 комплектних підстанцій 0,4 / 6 кВ і одну комплпектную підстанцію 35/6 кВ, а також 119,3 тис. метрів мідного кабелю.

12

Нагадаємо, "Енергоатом" повідомив про плани побудувати СЕС потужністю близько 15 МВт на Запорізькій АЕС ще у 2017 році. З того часу тривали підготовчі роботи - проектування, геодезичні дослідження.

Згідно з планами, сонячна станція займе площу 37 га - на території гідротехнічних споруд між ставком-охолоджувачем і Канівським водосховищем.

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 110 раз
Рубрика: Новини
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Зареєструвати касовий апарат в Україні стало простіше Швейцарська Nestle повністю викупила "Торчин" »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

f6d2bb025b0005c13233679a32583a0d XL

Придбати 1 номер

X

200 грн

Кількість екземлярів:

 
Шато ресторан
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.