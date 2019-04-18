Зареєструвати касовий апарат в Україні стало простіше

Про це йдеться у наказі Мінфіну, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт Державної фіскальної служби України (ДФС).

Згідно з документом, тепер реєстрація РРО буде здійснюватися на підставі заяви у спрощеній формі, яку можна буде подати в електронному вигляді без додатків.

У ДФС пояснили, що процедура спрощується шляхом електронного обміну документами між суб'єктами відносин у сфері застосування РРО, включаючи виробників, центри сервісного обслуговування, суб'єктів господарювання та Фіскальну службу.



Зазначається, що всі процедури здійснюватимуться в електронному вигляді, але за бажанням суб'єкти господарювання зможуть подати заяву про реєстрацію РРО в паперовій формі та отримати паперове реєстраційне свідоцтво.

При цьому для реєстрації РРО виробник (постачальник) повинен внести відомості щодо:

- примірника РРО, який їм поставлений для введення в обіг - в реєстр примірників РРО;

- центру сервісного обслуговування (ЦСО), якому надається право здійснювати технічне обслуговування та ремонт такої моделі РРО згідно з укладеним з виробником договором - в реєстр ЦСО

- ЦСО повинен направити до ДФС в електронній формі повідомлення про укладення з суб'єктом господарювання — власником РРО договору про технічне обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій.

До початку реєстрації РРО його власник повинен направити (подати) до контролюючого органу повідомлення про об'єкти оподаткування, об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які здійснюється діяльність, в якому надати інформацію про господарські одиниці, де буде використовуватися РРО.

Нагадаємо, що ДФС внесла до державного реєстру 8 новітніх моделей програмно-технічних комплексів, що дозволяють реєстрацію розрахункових операцій із застосуванням персональних комп'ютерів, планшетів і смартфонів. Нові моделі будуть застосовувати учасники експериментального проекту, який триватиме до 31 грудня 2019 року. За його результатами Мінфін ухвалить рішення про промислову експлуатацію тих чи інших моделей.