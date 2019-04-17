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Середа, 17 квітня 2019 18:09

Україна інвестує 200 млн грн у будівництво нового аеропорту

Україна інвестує 200 млн грн у будівництво нового аеропорту

Кабінет міністрів України направив 200 млн грн на проектування нового аеропорту "Придніпров'я" у Дніпропетровській області.

 Рішення про перерозподіл коштів за програмою "Проектування і будівництво аеропорту "Придніпров'я" Кабмін ухвалив на сьогоднішньому засіданні, повідомляє БІЗНЕС.

Згідно з урядовим розпорядженням, вказані кошти будуть направлені Державному агентству інфраструктурних проектів на розробку відповідної проектної документації. У пояснювальній записці зазначається, що агентство має достатній досвід реалізації проектів інфраструктури аеропортів у рамках підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

"Державне агентство інфраструктурних проектів приступає до проектування і будівництва аеропорту в Дніпропетровській області", - прокоментував рішення Кабміну міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.

Нагадаємо, минулого року мешканці Дніпра звернутися з петицією до президента України з проханням реконструювати злітно-посадкову смугу (ЗПС) місцевого аеропорту, яка перебуває у незадовільному стані.

Після цього президент Петро Порошенко заявив про виділення в 2019 році з держбюджету 200 млн грн на проектування і будівництво аеропорту та доручив уряду знайти на це кошти.

Спочатку розглядали проект реконструкції  ЗПС у міжнародному аеропорту "Дніпро". Готовність надати 60-70 млн доларів на облаштування нового сучасного аеровокзалу та аеропортової інфраструктури висловив Олександр Ярославський, президент і власник групи DCH, яка реалізувала успішний проект модернізації міжнародного аеропорту "Харків".

Але згодом виникла ідея створити аеропорт у смт Солоне - між Дніпром і Запоріжжям.

Очікується, що  завдяки роботі нового аеропорту за три роки пасажиропотік збільшиться на три-п’ять мільйонів.

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Рубрика: Новини
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