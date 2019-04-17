Один з найбільших банків України отримає півмільярда доларів від Китаю

Державний експортно-імпортний банк України ("Укрексімбанк") та Китайська корпорація страхування експортних кредитів уклали рамкову угоду про співпрацю.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу банку.

Зазначається, що угоду підписали голова правління "Укрексімбанку" Олександр Гриценко і президент SINOSURE Wang Tingke.

Документ передбачає, що SINOSURE надаватиме страхову підтримку за проектами, щодо яких подано заявки через "Укрексімбанк" та укладено контракти китайськими підприємствами в Україні.

Зокрема, йдеться про реалізацію будівельних проектів в Україні та інших країнах, в яких "Укрексімбанк" бере участь, а також у галузях інфраструктури, сільського господарства, енергетики, транспортування, нафтогазової галузі, хімічної промисловості, придбання великогабаритних механічних та електричних виробів і повнокомплектного обладнання тощо.

Загальний ліміт фінансового страхування від SINOSURE для використання "Укрексімбанком" становитиме 500 млн доларів. Термін кредитування (в тому числі період доступності, пільговий період та строк погашення) встановлюватиметься залежно від параметрів кожного окремого контракту та може сягати до 15 років.

"Укладена вперше з українським банком Угода про співробітництво з Китайською корпорацією страхування експортних кредитів є знаковою подією, адже відкриває великий потенціал для розширення каналів зовнішнього фінансування ключових галузей національної економіки, – зазначив голова правління "Укрексімбанку" Олександр Гриценко.

Довідка:

SINOSURE - заснована в 2001 році офіційна експортно-кредитна агенція Китаю, єдина страхова установа, що фінансується державою. Стратегія SINOSURE базується на страхуванні експортних кредитів у Китаї.

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" – універсальна фінансова установа, 100% статутного капіталу якої належать державі.

"Укрексімбанк" входить до групи найбільших банків України, обслуговує значну кількість українських підприємств-експортерів приватної та державної форм власності, має найрозгалуженішу в країні мережу банків-кореспондентів.