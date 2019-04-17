Розмір не має значення: агрохолдинг "Астарта" змушений боротися з рейдерами на Полтавщині

Раніше ми вже писали про історію виникнення спору за право використання земельних паїв селян ОТГ Козельського району Потавської області. Ці паї до серпня 2018 року орендувала агрофірма "Добробут", яка входить до складу агропромхолдингу "Астарта". Її керівником з 2003 по кінець 2017 року був Олександр Андрійович Коваленко.

Рішенням загальних зборів "Добробуту", де майже 99 % належали агрохолодингу "Астарта", від 27 грудня 2017 року пана Коваленка відсторонили від виконання обов’язків. За версією холдингу Коваленко, зловживаючи повноваженнями директора, дав вказівку начальниці відділу земельних ресурсів "Добробуту" програти земельні торги, які відбувалися на початку листопада 2017 року. Йдеться про право користування, так званими, невитребуваними землями ОТГ Висока Вакулівка загальною площею 102, 79 га. Внаслідок торгів землі, що раніше були у використанні "Добробуту" перейшли до ТОВ "Партнер Агро Груп", де засновником був екс-фінансовий директор "Добробуту" Рудько С. Дивний збіг, правда? Ба більше, після звільнення, Коваленко стає директором і засновником того самого "Партнер Агро Груп", що, звісно, підтверджує підозри "Астарти".

"Астарта" швидко відреагувала, обмеживши повноваження директора, який з січня 2018 року не міг давати згоду на дострокове розірвання договорів оренди без згоди загальних зборів.

Найцікавіше почалося влітку 2018 року. У цей час в реєстрах речових прав на землю (право користування за договорами оренди) з‘являються десятки нових записів про реєстрацію договорів оренди паїв на "Партнер Агро Груп". З проміжком в один день розриваються договори з "Добробутом" і вносяться відомості про нового орендаря. Записи вносяться за класичною схемою "чорних" реєстраторів: у вихідний день (24 серпня – день Незалежності, коли відсутній контроль Мінюсту) та через реєстратора Онищенка Руслана Миколайовича з «лівої» (з погляду територіальності по Полтавській області) філії комунального підприємства Коровинської сільради Сумської області. Другий суб’єкт реєстрації – кременчуцький нотаріус Ганночка Олександр Вікторович, який продовжив перереєстрацію прав оренди у листопаді 2018 року. Підстава для перереєстрації – додаткові угоди, начебто, з "Добробутом" про розірвання договорів оренди, датовані жовтнем 2017 року, та нові договори оренди з "Партнер Агро Груп". Разом з тим, "Добробут" в жовтні 2017 року жодних угод про дострокове розірвання договорів оренди щодо земельних ділянок не укладав… Про це мали би свідчити письмові документи від заявників, відповідні записи у земельному відділі. Зрештою, агрофірма банально перестала би платити гроші за оренду цих паїв. Нічого з цього, по-факту, не відбувалося. Навіть більше, у 2018 році пайовики підписують додаткові угоди про збільшення орендної плати.

БІЗНЕС спеціально виїжджав до Козельського району, щоб на місці перевірити отриману інформацію. Ми спілкувалися з головами відповідних об‘єднаних територіальних громад (сільськими головами) та селянами-пайовиками, які безпосередньо переписували землі. Селяни справді підтверджують, що розірвали договори з "Добробутом" та передали паї новому орендарю. Причина – виплата бонусних грошей за перехід до нового орендаря. Ключове питання, коли вони це зробили?

Пайовики, як за командою, "позичають у Сірка очі", коли йдеться про час вчинення угод. Ряд уточнюючих запитань засвідчує, що угоди розривалися і підписувалися Коваленком саме влітку 2018 року, тобто вже після його звільнення, і тоді, коли він не мав права використовувати печатку "Добробуту". Селяни, які, начебто, розірвали договір з "Добробутом" ще в жовтні 2017 року, зверталися до цього товариства та отримували компенсацію за користування земельним паєм у січні 2018 року.

Промовистим є факт, зафіксований нами 18 березня 2019 року, коли до ТОВ "Добробут" звернувся заявник Б. щодо отримання виплат за договором оренди паю, який він успадкував у батька, що помер у серпні 2017 р.

Заявник переоформив спадщину (липень 2018 р) та весною 2019 р звернувся в Добробут за отриманням орендної плати за минулий рік. Нормальна, стандартна процедура. Дивним є лише те, що угоду з "Добробут" було "розірвано" померлим батьком у жовтні 2017 року (син тоді ще банально не переоформив спадщину)… тобто через 3 місяці після смерті. Тут є два варіанта, або на Козельщині мерці встають з могил і переписують свої паї – і тоді ми близькі до часу другого пришестя, або ... Олександр Коваленко у серпні 2018 року вдався до шахрайства та послуг "чорних" реєстраторів задля розірвання і переоформлення договорів оренди "заднім числом". Його дії є предметом досудового розслідування.

І ще одне спостереження, яке неприємно вразило на Козельщині. Селяни-пайовики є абсолютно пасивною стороною у конфлікті. Їх земля, а не їх права та обов‘язки є предметом спору. Вони пораються на своїх присадибних ділянках та з цікавістю спостерігають за конфліктом через тин. Сторонами спору, начебто, є не вони, а «пани, які між собою б’ються». Це прислів‘я має і другу частину – про холопів. Прислів‘я правдиве, якщо вірні обидва посили: і про панів, і про холопів. Той факт, що селяни двічі здали в оренду одне й те саме майно їх не обходить. Хоча це теж шахрайство. Коваленко хороший – бо дав більше грошей. А гроші вони такі – не пахнуть.

Ми слідкуємо за розвитком подій.