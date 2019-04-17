Україна хоче будувати логістичні парки на кордоні зі Словаччиною

Про це йшлося на зустрічі прем'єрів у Братиславі, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу українського уряду.

Як зазначається, доцільність створення таких центрів зумовлена ​​активним розвитком залізничного руху за маршрутом Азія-Європа. "Функціонування центрів (попередньо в українському Чопі та словацькому Кошице) може стати двостороннім стратегічним проектом. Його реалізації сприятиме і посилення транскордонного співробітництва двох країн, включаючи розвиток прикордонної інфраструктури, функціонування спільних пунктів пропуску та організацію спільного прикордонно-митного контролю", - пояснюють в уряді.

Крім того, за підсумками зустрічі прем’єр-міністри двох країн підписали низку двосторонніх договорів – щодо удосконалення процедур прикордонного руху та використання авіаційного простору.

Зокрема, сторони внесли зміни до Угоду про місцевий прикордонний рух від 30 травня 2008 року. Документ серед іншого передбачає, що темін безперервного перебування в режимі місцевого прикордонного руху в прикордонній зоні не повинен перевищувати 90 днів.

Також глави урядів підписали Декларацію про наміри укласти угоду для встановлення умов використання визначеної частини повітряного простору Словаччини для обслуговування повітряного руху українським провайдером "Украерорух" в міжнародному аеропорту "Ужгород" для комерційного повітряного транспорту.

Нагадаємо, 10 квітня голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко повідомив, що в Люблинецькому районі в найближчі 5-8 років побудують індустріальний парк Ковель, в якому створять 3 500 робочих місць. Для створення транспортно-логістичного об’єкта планують залучити 600 млн євро інвестицій.