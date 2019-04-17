Український бізнес дав прогноз гривні

Про це свідчать результати опитування керівників компаній, проведеного у I кварталі 2019 року, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ).

При цьому регулятор зазначає, що у попередньому кварталі цей показник становив 29,99 грн/долдар.

На відміну від попереднього опитування, коли майже половина респондентів прогнозувала, що курс протягом наступних 12 місяців буде коливатися на рівні 29-30 грн/долар, в першому кварталі поточного року майже половина опитаних вважає, що курс протягом року не перевищить позначки 29 грн/долар.

Нагадаємо, за даними НБУ, українські компанії в I кварталі 2019 року поліпшили свої прогнози як щодо темпів зростання економіки, так і щодо розвитку власного бізнесу протягом наступних 12 місяців.

Додамо, що згідно з прогнозом міжнародного рейтингового агентства S&P, до кінця 2019 року вартість української гривні стосовно долара США становитиме 28,6 грн/долар.