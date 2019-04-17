Передплата Бізнес 2019 - 3
Платформа Бізнес 100 Доктрина економічної безпеки України
КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Середа, 17 квітня 2019 15:00

Український бізнес дав прогноз гривні

Український бізнес дав прогноз гривні

Український бізнес прогнозує  курс гривні на рівні 29,32 грн за долар США протягом наступних 12 місяців.

 Про це свідчать результати опитування керівників компаній, проведеного у I кварталі 2019 року, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ).

При цьому регулятор зазначає, що у попередньому кварталі цей показник становив 29,99 грн/долдар.

На відміну від попереднього опитування, коли майже половина респондентів прогнозувала, що курс протягом наступних 12 місяців буде коливатися на рівні 29-30 грн/долар, в першому кварталі поточного року майже половина опитаних вважає, що курс протягом року не перевищить позначки 29 грн/долар.

57101587 663113607454646 3725358395218198528 n

Нагадаємо, за даними НБУ, українські компанії в I кварталі 2019 року поліпшили свої прогнози як щодо темпів зростання економіки, так і щодо розвитку власного бізнесу протягом наступних 12 місяців. 

Додамо, що згідно з прогнозом міжнародного рейтингового агентства  S&P, до кінця 2019 року вартість української гривні стосовно долара США становитиме 28,6 грн/долар. 

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 76 раз
Рубрика: Новини
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « В Україні нещасні випадки на виробництвах розслідуватимуть по-новому Україна хоче будувати логістичні парки на кордоні зі Словаччиною »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

f6d2bb025b0005c13233679a32583a0d XL

Придбати 1 номер

X

ФІНАНСОВИЙ ОСКАР 2018 (200 грн)

Кількість екземлярів:

 
Шато ресторан
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.