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Середа, 17 квітня 2019 13:49

В Україні нещасні випадки на виробництвах розслідуватимуть по-новому

В Україні нещасні випадки на виробництвах розслідуватимуть по-новому

Кабінет міністрів України затвердив новий порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

 Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів під час сьогоднішнього засідання, інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу уряду.

Там пояснили,  що вказана постанова удосконалює механізми розслідування та обліку нещасних випадків та аварій на виробництві відповідно до вимог чинного законодавства, а також урегульовує питання розслідування професійних захворювань та отруєнь на виробництві.

Зокрема, документ передбачає:

- спрощення процедури оформлення документів, необхідних для встановлення факторів, що пов’язують нещасний випадок чи захворювання із професійною діяльністю;

- визначення переліку випадків, які підлягають розслідуванню;

- встановлення строку давності для розслідування нещасних випадків на виробництві;

- визначення вимог до санітарно-гігієнічних умов праці.

Також постанова визначає функції та повноваження Держпраці з ведення обліку аварій, нещасних випадків, гострих і хронічних професійних захворювань, отруєнь та причин їх виникнення.

"Реалізацією цього правового акта забезпечуватиметься належний соціальний захист громадян, постраждалих на виробництві, зокрема тих, які працюють на умовах цивільно-правового договору або на інших підставах, передбачених законом, фізичних осіб – підприємців та інших", - зазначили в уряді.

Нагадаємо, за даними виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, минулого року в Україні зареєстрували 4 805 потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві, причому  3505 людей або 72,9% складають чоловіки, 1 300 або 27,1% – жінки.

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Рубрика: Новини
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