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Середа, 17 квітня 2019 13:12

Названо топ-5 найдорожчих вакансій Києва

Названо топ-5 найдорожчих вакансій Києва

Столичні роботодавці готові найбільше платити інженерам з комп’ютерних систем, фахівцям зі зв'язків з громадськістю та пресою, програмістам, директорам з маркетингу, а також начальникам лабораторій з контролю виробництва і будівельним інженерам.

 Про це повідомили у Київському міському центру зайнятості (КМЦЗ), повідомляє "БІЗНЕС" з посиланням на "Укрінформ".

Згідно з даними бази вакансій Центру зайнятості, найвищу зарплатню — 35 тис. грн сьогодні в Києві пропонують комп’ютерним інженерам. Далі, в міру зниження, йдуть прес-секретарі — 25 тис. грн, прикладні програмісти — 24,5 тис. грн, маркетингові директори — 23 тис. грн. Замикають “п’ятірку” найдорожчих одразу дві професії - начальник лабораторій з контролю виробництва та інженер з технічного нагляду на будівництві, які можуть розраховувати на зарплатню у 20 тис. грн.

При цьому "найдешевші" на сьогодні професії в столиці — крановий електрик, бетоняр, радник, начальник планово-економічного відділу (економіст) та менеджер на автомобільному транспорті - “коштують” лише трохи менше 15 тис. грн.

Станом на 1 квітня 2019 року в Києві зареєстровано 8,5 тисячі безробітних осіб. При тому, що вільних вакансій значно більше - 12,1 тис. одиниць. Середня зарплатня за оголошеннями у вакансіях становить 7433 грн.

Найбільша частка пропозицій від роботодавців, майже 29%, потрапляє у зарплатний діапазон 7-10 тис. грн.

Найдефіцитнішими професіями нині є водії автотранспортних засобів, прибиральники приміщень, двірники, а також інші фахівці.

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Рубрика: Новини
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