БІЗНЕС у ПоЗе: як державі та бізнесу "віддатись" на аутсорсинг і не втратити контроль

У переддень другого туру виборів президента України, 17 квітня, вийшов друком черговий номер журналу "БІЗНЕС" на тему "У П оЗе: Кому віддатись на аутсорсинг і не втратити контроль".

Як повідомляє БІЗНЕС, матеріали цього номеру висвітлюють аутсорсинг традиційних бізнес-функцій: юридичних, кадрових, фінансових, логістичних та безпекових.

"Схоже, що політика йде на аутсорс. Факт: суспільство має більше довіри до медійних персонажів, аніж до політиків. Чекаємо на зміни…Аутсорсинг — це загальносвітовий тренд, який дозволяє бізнесу сфокусуватися на головному — продукті, який приносить прибуток. Все інше є вторинним, і сучасний мережевий світ дозволяє перекласти ці клопоти на дешевші, ефективніші, досвідченіші, "міцніші" або просто інші плечі. Є приклади, коли зовнішні менеджери здійснюють керівництво бізнесом, поки його власниця перебуває в декреті. Передача майже повного контролю. Ми розширили економічні рамки й написали про аутсорсинг інших, традиційно державницьких функцій", - коментує головний редактор журналу Володимир Полевий.

За його словами, в Україні є певний досвід передачі державницьких функцій. Зокрема, у 2014-2015 рр. в оборонній сфері на аутсорсинг було передано частину логістичних та медичних функцій (проміжна ланка між санінструктором і бригадним шпиталем).

Також є неоднозначні приклади, коли приватним коштом створювалися цілівійсько віпідрозділи — "добробати". "Часто-густо Держава балансує на межівтрати контролю над монополією нанасильство", - зауважує Володимир Полевий.

Натомість, зазначає він, є позитивні приклади державно-приватного партнерства, як то залучення юридичних компаній до захисту державних інтересів в міжнародних арбітражах, міжнародних інвестиційних структур — до розміщення облігацій зовнішніхпозик, аудиторських компаній — до оцінки стану комерційних банків.

Як зразок ефективного державно-приватного партнерства Володимир Полевий назвав платформу ""БІЗНЕС 100", яка бере участь у реалізації ініціативи з підготовки проекту нормативного документа безпекового характеру — Доктрини економічної безпекиУкраїни.

Таким чином, на його думку, аутсорсинг та зовнішній контроль потрібен, "оскільки правоохоронці не перестануть брати хабарі, чиновники — монетизувати свій ресурс, а олігархи — використовуватимедіа і владу як свій інструмент.

"За будь-якого президента БІЗНЕС буде мати багато роботи. Журналістські розслідування, контроль за ефективним виконанням домашнього завдання чиновниками залишиться за нами. Ми непрості спостерігачі, ми — якісний, потрібний аутсорс для підприємців та Держави", - резюмує головний редактор журналу "БІЗНЕС".

Так, стаття "Індустрія делегування" досліджує ринок аутсорсингових послуг, який демонструє зростання у світовому масштабі майже в усіх галузях економіки; говорить про нові ризики для ринку через глобальну автоматизацію процесів тощо.

У статті "Сірі кардинали бізнесу" висвітлюється тема цивілізованого лобізму українського бізнесу, його переваг та недоліків. Також у матеріалі наводиться передовий досвід США у цьому напрямку та можливість його впровадження в Україні.

Крім того, у матеріалі "Економічні аналізи: Яскраве проти потужного" журналісти дослідили та порівняли економічні обіцянки двох кандидатів у президенти - Петра Порошенка та Володимира Зеленського, та оцінили їх реальну життєздатність.

У статті "Бізнес поза політикою. Неможливо" йдеться про формати участі бізнесу в політиці та його вплив на державницькі процеси.

Принадою свіжого номеру журналу "БІЗНЕС" є інтерв`ю із засновником та головним власником групи компаній ISTIL Group Мохаммадом Захуром зі списку "БІЗНЕС 100" (платформа для взаємодії бізнесменів, - ред.) під назвою "Нові можливості з`являються, вони вже є. Я дуже оптимістично налаштований". Зокрема, Мохаммад виклав своє бачення економічного майбутнього України після президентських виборів, оцінив можливість бізнесу "витягти джокер" з колоди карт змін, а також дав поради бізнесменам.

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