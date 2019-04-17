Український бізнес очікує зростання економіки та сповільнення інфляції, - НБУ

Українські компанії в I кварталі 2019 року поліпшили свої прогнози як щодо темпів зростання економіки, так і щодо розвитку власного бізнесу протягом наступних 12 місяців. Підприємства очікують уповільнення інфляції та помірне послаблення курсу.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній, проведеного у I кварталі 2019 року, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Національного банку України (НБУ).

Очікування підприємств щодо власного бізнесу

Опитування засвідчує покращення у першому кварталі очікування бізнесу щодо ділової активності. Індекс ділових очікувань на наступні 12 місяців становить 119,7% (у попередньому кварталі – 117,3%). Підприємці очікують поліпшення фінансово-економічного стану своїх підприємств, в т. ч. за рахунок зростання виробництва і продажу продукції, зокрема на експорт. При цьому пожвавлення ділової активності очікує бізнес усіх видів економічної діяльності. У зв’язку з цим компанії планують збільшити інвестиції в основні засоби, активніше залучати кредитні ресурси та нових працівників.

Понад 40% компаній прогнозують зростання обсягів продажу протягом наступних 12 місяців. Лише 8,7% очікують зменшення обсягів реалізації продукції. Найбільше очікують зростання підприємства будівництва, переробної промисловості, сільського господарства, торгівлі, транспорту та зв’язку. Понад третина компаній очікує зростання експорту.

Майже третина компаній очікує поліпшення свого фінансово-економічного стану, лише 8% – погіршення. Решта компаній не прогнозує змін. Найбільш оптимістично налаштовані компанії у сфері будівництва, сільського господарства та переробної промисловості.

Понад третина (33,6%) компаній прогнозує, що обсяг інвестиційних видатків на обладнання зросте. Лише 9% підприємств очікують скорочення таких інвестицій. Найбільше росту очікують у будівництві, сфері транспорту та зв’язку, переробній та добувній промисловості.

П’ята частина компаній – 19,4% – прогнозує, що кількість працівників на їх підприємствах зростатиме. А 14% компаній очікують скорочення персоналу. Найбільш оптимістично налаштовані підприємства у будівництві та переробній промисловості.

Бізнес готується піднімати зарплати. Більшість компаній – 74,1% – вважають, що їхні видатки на оплату праці працівників протягом наступних 12 місяців зростуть. Менше одного відсотка компаній не прогнозують росту зарплат.

Більше третини компаній – 38,2% – планують залучати кредити протягом наступних 12 місяців. Найбільша частка серед підприємств переробної промисловості, а також сфери електроенергії та водопостачання – 61% та 56,3% відповідно. При цьому підприємства, які планують брати банківські кредити, продовжують надавати перевагу позикам у національній валюті.

Основні фактори, які за оцінками бізнесу обмежують спроможність нарощувати виробництво, – це високі ціни на енергоносії, а також на сировину та матеріали.

Очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації в країні

Позитивні очікування бізнесу щодо зростання обсягів виробництва в Україні в наступні 12 місяців суттєво поліпшилися. Більше третини – 38% - компаній очікують, що обсяги виробництва зростуть, а 12,7% прогнозують, що знизяться. Баланс відповідей щодо зростання виробництва становить 25,3% (у попередньому опитуванні – 18,2%). При цьому позитивні очікування спостерігаються серед підприємств усіх видів економічної діяльності. Найоптимістичніше налаштовані підприємства торгівлі (баланс відповідей у торгівлі 31,9%).

Поліпшились очікування бізнесу щодо інфляції. Підприємці очікують, що протягом наступних 12 місяців інфляція становитиме 9%. В попередньому кварталі показник був вище – 9,5%.

Зросла частка підприємств, які очікують однознакового показника інфляції – з 54,1% в попередньому кварталі до 58,9% у першому кварталі 2019 року. Також суттєво зросла частка компаній, які очікують інфляцію близьку до цілі Національного банку, – 5% у першому кварталі 2020 року.

"Поліпшення інфляційних очікувань пов’язане, зокрема оптимістичнішими прогнозами бізнесу курсу гривні. Протягом наступних 12 місяців бізнес очікує курс на рівні 29,32 гривень за долар США. У попередньому кварталі цей показник становив – 29,99 гривень за долар США", - пояснили в НБУ.

Регулятор відзначає, що на відміну від попереднього опитування, коли майже половина респондентів прогнозувала, що курс протягом наступних 12 місяців коливатиметься на рівні 29-30 гривень за долар США, у I кварталі 2019 року майже половина опитаних вважає, що курс протягом наступних 12 місяців не перевищить позначки 29 гривень за долар США.

Довідка: Опитування проводилося з 4 лютого по 6 березня 2019 року. В опитуванні взяли участь 703 підприємства із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької і Луганської областей). Серед опитаних підприємств 17.6% – компанії переробної промисловості, 16.6% – сільського господарства, 15.8% – оптової торгівлі, 12.7% – транспорту та зв’язку, 6.7% – добувної промисловості, 5% – сфери електроенергії та водопостачання, 4.7% – роздрібної торгівлі, 2.7% – будівництва, решта 18.2% – підприємства інших галузей.