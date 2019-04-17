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Середа, 17 квітня 2019 10:25

Названо вартість дебатів Зеленського і Порошенка на "Олімпійському"

Названо вартість дебатів Зеленського і Порошенка на &quot;Олімпійському&quot;

Передвиборчі дебати кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка на НСК "Олімпійський" коштують приблизно в 6-8 млн грн.

 Про це заявив спікер передвиборного штабу Зеленського Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна", інформує БІЗНЕС.

За його словами, витрати на організацію та проведення поділять між собою штаби кандидатів і заплатять з власних фондів, аби " не навантажувати державний бюджет".

"Тобто це, грубо кажучи, 3-4 мільйони гривень (з кожного кандидата, - ред.) на проведення цього заходу. Це, звичайно ж, великі гроші, але я думаю, що в бюджеті країни знайдуться інші статті, на які варто було б витратити ці ресурси", - сказав представник штабу Зеленського.

 

Нагадаємо, 14 квітня на столичному НСК "Олімпійський" мали відбутися дебати між двома головними претендентами на посаду президента України – Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Проте останній проігнорував публічний двобій, тому Порошенко запропонував опонентові зустрітися в ефірі "Суспільного" 19 квітня.

Додамо, що в НСК "Олімпійський" відмовилися назвати вартість оренди стадіону для дебатів кандидатів у президенти.

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Рубрика: Новини
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