В Україні запустили продаж валюти через термінали

Про це БІЗНЕСУ повідомили у прес-службі фінустанови.

"Тепер купити долари або євро на валютну карту або рахунок можна цілодобово в будь-якому терміналі банку, сплативши їх готівкою", - зазначили в банку. При цьому об'єм операції обмежений добовим лімітом, встановленим НБУ - 150 тис. грн.

У терміналах самообслуговування "Приватбанк" продає валюту за безготівковим курсом.

Всього на сьогодні мережа банку налічує більше 13 000 терміналів самообслуговування, всі вони продають валюту на карту.

У фінустанові також нагадали, що з 7 лютого поточного року в терміналах самообслуговування діє послуга купівлі готівкової іноземної валюти з зарахуванням гривні на карту.

Довідка: 7 лютого в Україні набув чинності закон "Про валюту та валютні операції", який передбачає послаблення більше 20 обмежень на валютному ринку. Зокрема, документ передбачає збільшення граничного терміну розрахунків за експортно-імпортними контрактами дозвіл вільно використовувати рахунки юридичних осіб за кордоном і рахунки нерезидентів у банках України.

Крім того, закон скасовує індивідуальні ліцензії на валютні операції, дозволяє оnline-купівлю валюти фізичними особами, а ліміт на валютні перекази за кордон без відкриття рахунків для фізосіб підвищується в 10 разів.

Також з 7 лютого бізнес отримав змогу репатріювати дивіденди за 2018 рік в межах 7 млн євро в місяць і купувати валюту день у день без попереднього резервування коштів.