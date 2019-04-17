Передплата Бізнес 2019 - 3
Платформа Бізнес 100 Доктрина економічної безпеки України
КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Середа, 17 квітня 2019 09:38

В Україні запустили продаж валюти через термінали

В Україні запустили продаж валюти через термінали

"Приватбанк" запустив послугу продажу безготівкової валюти через мережу терміналів самообслуговування.

 

Про це БІЗНЕСУ повідомили у прес-службі фінустанови.

"Тепер купити долари або євро на валютну карту або рахунок можна цілодобово в будь-якому терміналі банку, сплативши їх готівкою", - зазначили в банку. При цьому об'єм операції обмежений добовим лімітом, встановленим НБУ - 150 тис. грн.

У терміналах самообслуговування "Приватбанк" продає валюту за безготівковим курсом.

Всього на сьогодні мережа банку налічує більше 13 000 терміналів самообслуговування, всі вони продають валюту на карту. 

У фінустанові також нагадали, що з 7 лютого поточного року в терміналах самообслуговування діє послуга купівлі готівкової іноземної валюти з зарахуванням гривні на карту.

Довідка: 7 лютого в Україні набув чинності закон "Про валюту та валютні операції", який передбачає послаблення більше 20 обмежень на валютному ринку.  Зокрема, документ передбачає збільшення граничного терміну розрахунків за експортно-імпортними контрактами дозвіл вільно використовувати рахунки юридичних осіб за кордоном і рахунки нерезидентів у банках України.

Крім того, закон скасовує індивідуальні ліцензії на валютні операції, дозволяє оnline-купівлю валюти фізичними особами, а ліміт на валютні перекази за кордон без відкриття рахунків для фізосіб підвищується в 10 разів.

Також з 7 лютого бізнес отримав змогу репатріювати дивіденди за 2018 рік в межах 7 млн євро в місяць і купувати валюту день у день без попереднього резервування коштів.

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 108 раз
Рубрика: Новини
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Кількість готівки на руках в українців скоротилася на 25 млрд грн Названо вартість дебатів Зеленського і Порошенка на "Олімпійському" »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

f6d2bb025b0005c13233679a32583a0d XL

Придбати 1 номер

X

ФІНАНСОВИЙ ОСКАР 2018 (200 грн)

Кількість екземлярів:

 
Шато ресторан
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.