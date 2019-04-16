Росія стала другою за обсягом торгівлі з Україною

За січень-лютий 2019 року обсяг експорту товарів з України до Росії скоротився на 12,4%, імпорту з країни-агресора — на 9%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України, інформує БІЗНЕС.

Так, за перших два місяці поточного року обсяг експорту товарів до Російської Федерації в абсолютних цифрах скоротився до 474,5 млн доларів, що складає 6% від загального обсягу, імпорту — до 1,160 млн доларів (13,3% від загального обсягу).

З оприлюднених даних випливає, що Росія залишається другою країною за обсягом експорту після Польщі (показник — 530,1 млн доларів за січень-лютий2019 року, — ред.), а за обсягом імпорту — другою після Китаю (1314,3 млн доларів).

Водночас експорт товарів з Ураїни до країн Євросоюзу за вказаний період виріс на 4% — до 3,457 млн доларів, імпорт — на 10,2% до 3,626 млн доларів.

За даними Держстату, всього експорт товарів з України за цей період зріс на 7,9% — до 7,955 млн доларів, імпорт — на 7,6% до 8,715 млн доларів.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за січень-лютий 2019 року склав 760 млн доларів, що на 4,5% більше дефіциту за аналогічний період попереднього року.

Відзначається, що зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами з 202 країн світу.

Нагадаємо, у січні поточного року Укрстат оприлюднив дані, які засвідчили, що незважаючи на санкції і на п'ятирічну війну, Росія залишається одним з основних торговельних партнерів України.

Так, за десять місяців 2018 року перше місце за сумою українського експорту серед всіх країн займала саме Росія.