Українські ІТ-шники отримали нового лідера

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу IT-асоціації.

Відзначається, що в першу чергу Васюк займеться плануванням діяльності асоціації, формуванням команди, залученням до неї нових членів, роботою з органами влади щодо розвитку технологій, оновленню навчальних програм в школах і вишах тощо.

"Це велика честь для мене очолити IT Ukraine — найвпливовіше національне об’єднання галузі нової економіки. Адже саме ІТ-галузь сьогодні перетворюється на одну з рушійних сил для відновлення та зростання економіки України. Продовжується діалог між бізнесом і владою, ведеться активна взаємодія з локальними ІТ-кластерами та освітніми закладами. Я вірю, що в синергії ми зможемо масштабувати корисні ініціативи та перетворення і зробити ІТ-галузь ще сильнішою, створити більше робочих місць і привнести в країну ще більше коштів у вигляді валютної виручки та податків", — прокоментував Васюк своє призначення.

В IT-асоціації відзначили, що перш, ніж очолити асоціацію IT Ukraine, Васюк обіймав посаду директора суспільних проектів в ІТ-компанії Itera Ukraine. Також він більше 5 років очолював ІТ Комітет Європейської бізнес-асоціації. До цього працював в компанії lifecell, розвивав власний бізнес.

Довідка: Асоціація IT Ukraine була заснована у 2004 році. За роки своєї діяльності Асоціація стала найбільшою спільнотою сервісних ІТ-компаній в Україні. Сьогодні до складу Асоціації входять експортні ІТ компанії-розробники програмного забезпечення та продуктів, які сукупно формують 50% всієї виручки галузі в Україні.