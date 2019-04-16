Передплата Бізнес 2019 - 3
Платформа Бізнес 100 Доктрина економічної безпеки України
КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Вівторок, 16 квітня 2019 15:49

Українські ІТ-шники отримали нового лідера

Українські ІТ-шники отримали нового лідера

Колишній виконавчий директор ІТ-комітету Європейської бізнес-асоціації Костянтин Васюк очолив українську асоціацію IT Ukraine.

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу IT-асоціації.

Відзначається, що в першу чергу Васюк займеться плануванням діяльності асоціації, формуванням команди, залученням до неї нових членів, роботою з органами влади щодо розвитку технологій, оновленню навчальних програм в школах і вишах тощо.

"Це велика честь для мене очолити IT Ukraine — найвпливовіше національне об’єднання галузі нової економіки. Адже саме ІТ-галузь сьогодні перетворюється на одну з рушійних сил для відновлення та зростання економіки України. Продовжується діалог між бізнесом і владою, ведеться активна взаємодія з локальними ІТ-кластерами та освітніми закладами. Я вірю, що в синергії ми зможемо масштабувати корисні ініціативи та перетворення і зробити ІТ-галузь ще сильнішою, створити більше робочих місць і привнести в країну ще більше коштів у вигляді валютної виручки та податків", — прокоментував Васюк своє призначення.  

В IT-асоціації відзначили, що перш, ніж очолити асоціацію IT Ukraine, Васюк обіймав посаду директора суспільних проектів в ІТ-компанії Itera Ukraine. Також він більше 5 років очолював ІТ Комітет Європейської бізнес-асоціації. До цього працював в компанії lifecell, розвивав власний бізнес.

Довідка: Асоціація IT Ukraine була заснована у 2004 році. За роки своєї діяльності Асоціація стала найбільшою спільнотою сервісних ІТ-компаній в Україні. Сьогодні до складу Асоціації входять експортні ІТ компанії-розробники програмного забезпечення та продуктів, які сукупно формують 50% всієї виручки галузі в Україні.

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 254 раз
Рубрика: Новини
Теги
Другие материалы в этой категории: « Україна потрапила в топ-35 найбільших стартап-країн світу Росія стала другою за обсягом торгівлі з Україною »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

0001

Придбати 1 номер

X

ФІНАНСОВИЙ ОСКАР 2018 (200 грн)

Кількість екземлярів:

 
Шато ресторан
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.