Україна потрапила в топ-35 найбільших стартап-країн світу

Про це свідчить оновлена інтерактивна світова стартап-мапа StartupBlink, інформує БІЗНЕС.

Так, за два роки Україна піднялася у цьому рейтингу на 4 позиції. Водночас з понад 1000 міст світу, представлених на мапі, Київ посів 34 місце, піднявшись одразу на 29 позицій. Всього в українській столиці нарахували 321 стартап, що доволило їй випередити такі великі екосистеми, як Гельсінкі, Мюнхен, Шеньчжень і Дублін.

Також до рейтингу потрапили й інші українські міста, такі як Одеса - 235 місце, Львів - 299-те, Харків - 435-те, Дніпро - 561-те.

Лідерство серед стартап-країн зберігають США, Велика Британія і Канада, серед міст - Сан-Франциско, Нью-Йорк і Лондон.

У StartupBlink пояснили, що позиція країни в рейтингу залежить від кількості проектів, їх якості та бізнес-середовища стартап-екосистеми, позиція міста - від потужності екосистеми.

"В Україні відбувається багато цікавого, але ми надто скромні. У січні ми презентували огляд української tech-екосистеми. І ця робота допомогла нам добре представити країну та просунути Київ у 35 топових екосистем світу. Це чудова новина та показник роботи всієї спільноти", - прокоментував рейтинг Макс Яковер, представник інноваційного парку UNIT.City, який виступив партнером StartupBlink в Україні.

Довідка: Карта StartupBlink створена на основі Google Maps. Всього на ній відзначені понад 62 тисяч стартапів. У базі зібрані дані з AngelList, Swissstartups.org, Elance.com та інших платформ. Карта дозволяє фільтрувати стартапи по галузях і місцем розташування, а акселератори - за кількістю грошей, які пропонуються стартапам, і по регіонах.

Додавати стартапи та організації на мапу можна самостійно і безкоштовно, але всі проходять обов'язкову верифікацію.