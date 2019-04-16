"ПриватБанк" відреагував на зазіхання Коломойського

Про це БІЗНЕСУ повідомили у прес-службі банку.

У фінустанові зауважили, що особливості продажу неплатоспроможного банку визначені ст. 41 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

" У рамках даної процедури передбачено, що після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку та їх передачі інвестору: по перше інвестор не може бути позбавлений права власності на придбані ним акції банку, і такі акції не можуть бути витребувані у нього на користь попереднього власника. По-друге, попередній власник акцій банку не має права вимагати від інвестора відшкодування будь-яких збитків, понесених в результаті придбання інвестором акцій банку, з підстав недійсності, скасування або визнання протиправними рішень щодо всіх питань, угод чи інших дій, прийнятих або вчинених в процесі визнання банку неплатоспроможним та виведення його з ринку", — пояснили в "ПриватБанку".

У фінустанові також нагадали, рішення про націоналізацію банку ухвалювалося з метою забезпечення його фінансової стабільності та збереження коштів громадян. "Зворотна процедура в цьому питанні неможлива, адже для цього немає правових підстав", — наголосили в прес-службі банку.

Крім того, коментуючи вимогу Коломойського про компенсацію йому $2 млрд за націоналізацію "ПриватБанку", у фінустанові зазначили, що право на відшкодування шкоди можуть отримати особи, які доведуть в передбаченому законодавством порядку факт її заподіяння.

"Зауважимо, на початку 2018 міжнародна компанія Kroll за результатами незалежного розслідування підтвердила, що "ПриватБанк" був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5,5 млрд доларів. У результаті, держава була змушена ціною значних витрат входити в капітал "ПриватБанку" для порятунку фінансової стабільності та економіки України, а також збереження коштів громадян", — додали в прес-службі.

Нагадаємо, раніше представники екс-власника націоналізованого "ПриватБанку" Ігоря Коломойського розширили позовні вимоги у справі про визнання незаконним продажу акцій банку Мінфіну в грудні 2016 року. Зокрема, Коломойський і кіпрська компанія Triantal Investments Ltd. вимагають повернення кожному з них відповідного пакету акцій "Приватбанку".

15 квітня президент Петро Порошенко заявив, що спроба приватизації "ПриватБанку" може призвести до нової економічної кризи та поставить під загрозу співпрацю з МВФ.

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