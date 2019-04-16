Підприємці прогнозують Україні стрибок в рейтингу Doing Business

Про це виданню БІЗНЕС повідомили в Спілці українських підприємців.

"Вказаний законопроект забезпечить суттєве зростання України в рейтингу Doing Business у дослідженні Світового банку на 2021 рік. Якщо сьогодні зробити розрахунок за калькулятором DB19-Doing-Business-Score-Calculator, то покращення позиції становить 68 сходинок у рейтингу за компонентом "Вирішення неплатоспроможності", — зауважують у Спілці.

При цьому підприємці припускають, що до моменту виходу звіту 2021 року інші країни також зроблять поліпшення у цій сфері, тому прогноз зростання буде скоригований.

Нагадаємо, 15 квітня 2019 року президент України Петро Порошенко підписав Кодекс з процедури банкрутства, який має забезпечити зростання України в рейтингу Doing Business.

Згідно зі звітом Світового банку від 31 жовтня 2018 року, Україна посіла 71 місце в рейтингу Doing Business серед 190 країн світу (між Киргізією і Грецією).

За даними Міністерство економічного розвитку і торгівлі, з 2014 року Україна зросла в рейтингу Doing Business на 41 позицію і нині посідає другу позицію за темпами зростання.