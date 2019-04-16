Передплата Бізнес 2019 - 3
Платформа Бізнес 100 Доктрина економічної безпеки України
КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Вівторок, 16 квітня 2019 13:24

Український бізнес попередили про зміну графіку податкових перевірок

Український бізнес попередили про зміну графіку податкових перевірок

Державна фіскальна служба (ДФС) оприлюднила оновлений план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на поточний рік.

Про це інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу ДФС.

Зокрема, оновлено розділ III плану-графіку "Документальні планові перевірки фізичних осіб" з урахуванням коригування тепер містить 1654 підприємців.

Розділ IV "Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" після коригування містить 346 платників податків — юридичних осіб.

Нагадаємо, на початку січня 2019 року ДФС оприлюднила перелік підприємств для планових перевірок в 2019 році. У цей перелік включили майже 5 тис. суб'єктів господарювання — юридичних осіб за обсягами задекларованих доходів за 2017 рік — 1,14 трлн грн.

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 100 раз
Рубрика: Новини
Другие материалы в этой категории: « Французькі мільярдери вирішили скинутися на реставрацію Нотр-Даму Підприємці прогнозують Україні стрибок в рейтингу Doing Business »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

0001

Придбати 1 номер

X

ФІНАНСОВИЙ ОСКАР 2018 (200 грн)

Кількість екземлярів:

 
Шато ресторан
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.