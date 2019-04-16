Український бізнес попередили про зміну графіку податкових перевірок

Про це інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу ДФС.

Зокрема, оновлено розділ III плану-графіку "Документальні планові перевірки фізичних осіб" з урахуванням коригування тепер містить 1654 підприємців.

Розділ IV "Документальні планові перевірки платників податків — юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" після коригування містить 346 платників податків — юридичних осіб.

Нагадаємо, на початку січня 2019 року ДФС оприлюднила перелік підприємств для планових перевірок в 2019 році. У цей перелік включили майже 5 тис. суб'єктів господарювання — юридичних осіб за обсягами задекларованих доходів за 2017 рік — 1,14 трлн грн.