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Вівторок, 16 квітня 2019 12:58

Французькі мільярдери вирішили скинутися на реставрацію Нотр-Даму

Французькі мільярдери вирішили скинутися на реставрацію Нотр-Даму

Одна з найбагатших сімей Франції запропонували президенту країни допомогу в реставрації собору Нотр-Дам де Парі і пообіцяли близько 113 мільйонів доларів для відновлення потрошеної ікони Парижа.
Незабаром після цього ще одна заможна сім'я запропонувала 226 мільйонів доларів для відновлення собору.

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на The Washington Times та Reuters.

"Ми з батьком вирішили негайно направити з фондів Артеміди 100 мільйонів євро для участі в зусиллях, які будуть необхідні для повної реконструкції Нотр-Дам", - сказав французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно.

Відзначимо, що Піно-молодший є головою і генеральним директором групи Kering, яка керує такими брендами, як Gucci і Saint Laurent. Він також є президентом французької холдингової компанії Groupe Artemis, яка володіє аукціонним будинком Christie. Він одружений на актрисі Сальмі Хайєк.

Крім того, ще 200 мільйонів євро (226 млн доларів) пообіцяла інвестувати в реставрацію собору родина Бернара Арно та їхня бізнес-імперія LVMH, до складу якої входять Louis Vuitton і Sephora.

Компанія вважає собор "символом Франції, його спадщиною і єдністю".

Нагадаємо, пожежа в соборі Нотр-Дам почалася ввечері 15 квітня, яку вдалося загасити протягом 9 годин.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв з 16 квітня розпочати національну кампанію зі збору коштів на реставрацію собору.

Відзначимо, що собор був місцем зберігання реліквій відомих під назвою Пристрасті Христові, до яких  входять фрагмент хреста, цвях і Священний терновий вінець.

 

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Рубрика: Новини
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