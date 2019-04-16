Експертна думка: Кодекс про банкрутство вирішить 4 головні проблеми підприємств-боржників

Про це виданню БІЗНЕС повідомили в Спілці українських підприємців.

Так, одну з головних проблем експерти вбачають у тому, що для добросовісного боржника банкрутство на сьогодні є покаранням, а не пільгою, як у розвинутих країнах.

"В Україні основна маса процесів банкрутства порушена з ініціативи кредиторів, а не боржника. Такі всесвітньо відомі корпорації як General Motors, Metro-Goldwyn-Mayer, Kodak самі подавали заяви про банкрутство, провели санацію, чим зберегли працюючий бізнес. Проект №8060, запроваджує дієвий механізм позасудової санації, спрощує доступ до судових процедур в першу чергу самого боржника", — заявляють у Спілці українських підприємців.

Експерти також вважають, що банкрутство в Україні використовується не як допомога боржнику розрахуватися з боргами, а як механізм звільнення від боргів.

"По-друге, закон робить звільнення від боргів можливим лише за згодою кредиторів – відтепер пропуск 30-ти денного строку заявлення вимог більше не робить кредитора "аутсайдером" процесу", — відзначають у Спілці.

На думку підприємців, запропоновані зміни також роблять неможливим входження у санацію без схваленого кредиторами плану санації, встановлюють максимальний строк тривалості судових процедур для скорочення строків розгляду справ. Також недобросовісні боржники не зможуть використовувати процедури банкрутства як можливість роками користуватися мораторієм на задоволення вимог кредиторів.

Третя проблема, за словами підприємців, полягає у незацікавленості арбітражного керуючого в належному виконанні своїх обов’язків.

"Проект змінює підхід до оплати праці арбітражного керуючого задля гарантування йому належної оплати шляхом авансування оплати праці керуючого при порушенні провадження та встановлення позачерговості вимог стосовно його винагороди", — наголошують експерти.

Четвертою проблемою вони називають недосконалі положення закону, які стосуються продажу активів боржника, що дозволяло продавати активи за заниженими неринковими цінами.

"Законопроект №8060 забезпечує основу для продажу майна за найвищою ціною, зокрема забезпечує продаж всього майна на аукціоні, в тому числі електронному", — переконані в Спілці українських підприємців.

Нагадаємо, 15 квітня президент України Петро Порошенко підписав Кодекс про процедури банкрутства, який має забезпечити зростання України в рейтингу Doing Business.

ДОВІДКА: 18 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні Кодекс про процедури банкрутства. Вказаний документ встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Відзначимо, що раніше українське законодавство давало можливість недобросовісному бізнесу спочатку "виводити" свої активи і лише потім починати процедуру банкрутства. Банки могли повернути незаконно виведені активи тільки за договорами, які укладені протягом одного року до банкрутства. Тому в Кодексі розширили цей період до трьох років. Тобто у банків з'явилося більше можливостей повернути активи, за рахунок яких можна погасити борги позичальників.

Крім того, Кодекс вводить нову норму про банкрутство фізичної особи, яка не є підприємцем. Тільки сам боржник (не кредитор) зможе почати процес банкрутства. Але тільки в тому випадку, якщо його борг перевищує 300 мінімальних зарплат, або ж є загроза неплатоспроможності. При цьому Кодекс дає можливість провести реструктуризацію боргів протягом п'яти років.