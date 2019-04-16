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Вівторок, 16 квітня 2019 11:37

Українські митниці перейшли на єдиний рахунок

Українські митниці перейшли на єдиний рахунок

Відсьогодні, 16 квітня, усі митні оформлення товарів українських підприємств будуть здійснюватися виключно через єдиний рахунок.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

У міністерстві запевняють, що "новий порядок перерахування до бюджету митних платежів дозволить значно зменшити час митного оформлення товарів, адже кошти обліковуватимуться в одній картці – особовому рахунку суб’єкта ЗЕД".

До нововведення кожна митниця мала власний рахунок для зарахування митних платежів, тому підприємці, що здійснювали митне оформлення у різних митницях, змушені були перераховувати митні платежі на кілька окремих рахунків.

Єдиний рахунок, як зазначають в Мінфіні, спростить цю процедуру, адже підприємства зможуть перераховувати кошти авансових платежів на один рахунок ДФС, подавати митні декларації будь-якій митниці та сплачувати митні платежі з Єдиного авансового рахунку.

"Із 16 квітня 2019 року єдиний рахунок буде використовуватися усіма підприємствами в обов’язковому порядку", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, рішення про запровадження єдиного рахунку для зарахування митних платежів було ухвалене у 2017 році і затверджене наказом Міністерства фінансів.

З 23 січня 2019 року тривав тестовий період роботи єдиного рахунку.

Технічні роботи зі створення вказаного рахунку Мінфін здійснював у співпраці з Державною фіскальною службою та Державною казначейською службою України.

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Рубрика: Новини
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