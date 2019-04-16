Українські митниці перейшли на єдиний рахунок

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.
У міністерстві запевняють, що "новий порядок перерахування до бюджету митних платежів дозволить значно зменшити час митного оформлення товарів, адже кошти обліковуватимуться в одній картці – особовому рахунку суб’єкта ЗЕД".
До нововведення кожна митниця мала власний рахунок для зарахування митних платежів, тому підприємці, що здійснювали митне оформлення у різних митницях, змушені були перераховувати митні платежі на кілька окремих рахунків.
Єдиний рахунок, як зазначають в Мінфіні, спростить цю процедуру, адже підприємства зможуть перераховувати кошти авансових платежів на один рахунок ДФС, подавати митні декларації будь-якій митниці та сплачувати митні платежі з Єдиного авансового рахунку.
"Із 16 квітня 2019 року єдиний рахунок буде використовуватися усіма підприємствами в обов’язковому порядку", — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, рішення про запровадження єдиного рахунку для зарахування митних платежів було ухвалене у 2017 році і затверджене наказом Міністерства фінансів.
З 23 січня 2019 року тривав тестовий період роботи єдиного рахунку.
Технічні роботи зі створення вказаного рахунку Мінфін здійснював у співпраці з Державною фіскальною службою та Державною казначейською службою України.