Українські митниці перейшли на єдиний рахунок

Відсьогодні, 16 квітня, усі митні оформлення товарів українських підприємств будуть здійснюватися виключно через єдиний рахунок.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

У міністерстві запевняють, що "новий порядок перерахування до бюджету митних платежів дозволить значно зменшити час митного оформлення товарів, адже кошти обліковуватимуться в одній картці – особовому рахунку суб’єкта ЗЕД".

До нововведення кожна митниця мала власний рахунок для зарахування митних платежів, тому підприємці, що здійснювали митне оформлення у різних митницях, змушені були перераховувати митні платежі на кілька окремих рахунків.

Єдиний рахунок, як зазначають в Мінфіні, спростить цю процедуру, адже підприємства зможуть перераховувати кошти авансових платежів на один рахунок ДФС, подавати митні декларації будь-якій митниці та сплачувати митні платежі з Єдиного авансового рахунку.

"Із 16 квітня 2019 року єдиний рахунок буде використовуватися усіма підприємствами в обов’язковому порядку", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, рішення про запровадження єдиного рахунку для зарахування митних платежів було ухвалене у 2017 році і затверджене наказом Міністерства фінансів.

З 23 січня 2019 року тривав тестовий період роботи єдиного рахунку.

Технічні роботи зі створення вказаного рахунку Мінфін здійснював у співпраці з Державною фіскальною службою та Державною казначейською службою України.