Порошенко і Данилюк зчепилися через "ПриватБанк"

Словесна перепалка сталася в ефірі телеканалу ICTV, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, під час виступу Порошенко припустив, що у Данилюка може бути конфлікт інтересів, оскільки останній свого часу займався націоналізацією "ПриватБанку", а зараз працює в штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського.

"Пан Данилюк, коли готувався позов до Лондонського суду, де-факто забезпечував позицію України, захист інтересів держави в Лондонському суді проти Коломойського. А на сьогодні, коли звільнився, перейшов у штаб, де одним з керівників працює Андрій Богдан, який представляє Коломойського в суді проти України і представляє Зеленського в штабі. В юриспруденції це називається конфліктом інтересів. Конфлікт інтересів означає злочин, тому що ви, володіючи засекреченою інформацією про позицію держави, пішли працювати в штаб, де працює пан Богдан, який представляє Коломойського", - завуважив президент.

Данилюк , у свою чергу заявив, що інформація про "ПриватБанк" не є секретною, а у відповідь на звинувачення Порошенка нагадав йому про конфлікт з генпрокурором Юрієм Луценком у грудні 2017 року.

"Я не хотів коментувати, але змушений. Згадайте ситуацію, коли був позов до Лондонського суду, у нас була розмова щодо цього. І я вам говорив, що мене дуже хвилює ваша особиста позиція і позиція генерального прокурора Юрія Луценка, який заважав мені як міністру, керівництву ПриватБанку захищати позиції України в Лондонському суді", - сказав екс-чиновник.

Він зазначив, що ця розмова призвела до публічної вимоги відставки Луценка.

Коментуючи начебто конфлікт інтересів щодо "Приватбанку", Данилюк запевнив, що працював в інтересах держави з першого до останнього дня.

Він також висловив переконання, що націоналізація фінустанови була правильним кроком. "Щодо націоналізації ПриватБанку. Це був дуже непростий процес. Згідно з тією інформацією, за якою уряд ухвалював рішення про приватизацію, і також було рішення РНБО, я вважаю, що рішення було абсолютно правильним", – заявив екс-чиновник.

Щодо необхідності виплати компенсації колишньому власнику "ПриватБанку" Ігорю Коломойському у зв'язку з націоналізацією банку Данилюк заявив, що цим питанням має займатися суд.

Нагадаємо, 8 квітня колишній власник "ПриватБанку" Ігор Коломойський заявив, що після виборів президента України сподівається отримати компенсацію в розмірі $ 2 млрд у зв'язку з націоналізацією фінсустанови, але не збирається її повертати.

15 квітня президент України Петро Порошенко заявив, що був шокований вимогою Коломойського.