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Понеділок, 15 квітня 2019 18:14

Порошенко розкритикував НАБУ за гальмування справ проти Коломойського

Порошенко розкритикував НАБУ за гальмування справ проти Коломойського

Президент України Петро Порошенко висловив незадоволення роботою Національного аунтикорупційного бюро (НАБУ), зокрема, щодо розслідування резонансних справ.

Про це він сказав журналістам після зустрічі з представниками бізнес-спільноти, інформує «БІЗНЕС». Він зауважив, що корупція і боротьба з нею полягає не лише у тому, скільки людей за це посадили. «Це точно не до президента. Я не вмію саджати людей у в'язницю. Я хотів би, щоб цим займалися судова система, ефективні правоохоронні органи, включно з Незалежним антикорупційним бюро. Сумніву в тому, що НАБУ є незалежне від президента, ні у кого немає. Чи задоволений я як президент роботою НАБУ? Ні, не задоволений. Справа «ПриватБанку» розслідується 3,5 роки. Що там розслідувати? Чи справа «Укрнафти», чи «Укртранснафти», чи грабіж держмайна. Друзі мої, я не задоволений. Я зробив усе, що у моїх силах», - заявив президент.

Нагадаємо, 8 квітня "Вihus.info" оприлюднив чергове розслідування, в якому, зокрема, повідомлялося, що юрист Андрій Богдан, який працює з олігархом Ігорем Коломойським, зустрічався від імені штабу Володимира Зеленського з директором НАБУ Артемом Ситником. Автори розслідування також повідомили, що НАБУ розслідує справи компаній, за якими начебто стоїть Коломойський.

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Рубрика: Новини
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