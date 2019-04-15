Порошенко розкритикував НАБУ за гальмування справ проти Коломойського

Про це він сказав журналістам після зустрічі з представниками бізнес-спільноти, інформує «БІЗНЕС». Він зауважив, що корупція і боротьба з нею полягає не лише у тому, скільки людей за це посадили. «Це точно не до президента. Я не вмію саджати людей у в'язницю. Я хотів би, щоб цим займалися судова система, ефективні правоохоронні органи, включно з Незалежним антикорупційним бюро. Сумніву в тому, що НАБУ є незалежне від президента, ні у кого немає. Чи задоволений я як президент роботою НАБУ? Ні, не задоволений. Справа «ПриватБанку» розслідується 3,5 роки. Що там розслідувати? Чи справа «Укрнафти», чи «Укртранснафти», чи грабіж держмайна. Друзі мої, я не задоволений. Я зробив усе, що у моїх силах», - заявив президент.

Нагадаємо, 8 квітня "Вihus.info" оприлюднив чергове розслідування, в якому, зокрема, повідомлялося, що юрист Андрій Богдан, який працює з олігархом Ігорем Коломойським, зустрічався від імені штабу Володимира Зеленського з директором НАБУ Артемом Ситником. Автори розслідування також повідомили, що НАБУ розслідує справи компаній, за якими начебто стоїть Коломойський.