В Україні запрацювала перша міжнародна платформа е-торгів

Компанія KPMG запустила першу в Україні міжнародну платформу електронних аукціонів з англомовним інтерфейсом KPMG Ukraine Auction Platform.

Про це повідомляє "БІЗНЕС" з посиланням на прес-службу компанії.

Таким чином, український офіс KPMG приєднався до мережі операторів аукціонів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з продажу активів неплатоспроможних банків (ФГВФО), які реалізуються через систему електронних аукціонів ProZorro.Продажі.

За даними компанії, нова платформа надає можливість залучати для участі в торгах Фонду не тільки українських, а й міжнародних інвесторів, що має суттєво оживити український ринок проблемних активів.

KPMG виконуватиме роль провідного консультанта для іноземних інвесторів в Україні і надаватиме послуги з процесу придбання активів, в тому числі, щодо початкової перевірки документації.

"Запуск платформи електронних аукціонів KPMG є позитивним сигналом для фінансового ринку, адже майданчики, що гарантують прозорість електронної торгової системи, покращують інвестиційну привабливість проблемних активів та економіки України в цілому", - зазначив директор підрозділу інвестицій та ринків капіталу KPMG в Україні Юрій Федорів.

Довідка: KPMG - одна з найбільших в світі мереж, що надають професійні послуги, і одна з аудиторських компаній "Великої четвірки" поряд з Deloitte, Ernst & Young та PwC.

Компанія надає три види послуг: аудиторські, податкові та консультаційні послуги. Міжнародна штаб-квартира розташована в Амстелвені (Нідерланди).