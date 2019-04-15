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Понеділок, 15 квітня 2019 16:43

ДФС змінює рахунки для сплати єдиного внеску

ДФС змінює рахунки для сплати єдиного внеску

ДФС змінила рахунки для сплати податків, нові рахунки вступають у дію з травня

З 02 квітня 2019 року вступають в дію нові небюджетні рахунки 3719, відкриті на імʼя територіальних органів Державної фіскальної служби України для сплати коштів єдиного внеску та фінансових санкцій, повідомляє прес-служба ДФС.

У службі пояснили, що рахунки змінюються у звʼязку з проведенням реорганізації територіальних органів ДФС.

Я зазначили у прес-службі, при сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:

d1

1 – службовий код ("*");

2 – код виду сплати ("101" – Сплата суми єдиного внеску);

3 – код за ЄДРПОУ  платника, який здійснює сплату;

4 – друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється.

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Рубрика: Новини
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