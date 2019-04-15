ДФС змінює рахунки для сплати єдиного внеску

З 02 квітня 2019 року вступають в дію нові небюджетні рахунки 3719, відкриті на імʼя територіальних органів Державної фіскальної служби України для сплати коштів єдиного внеску та фінансових санкцій, повідомляє прес-служба ДФС.
У службі пояснили, що рахунки змінюються у звʼязку з проведенням реорганізації територіальних органів ДФС.
Я зазначили у прес-службі, при сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:
1 – службовий код ("*");
2 – код виду сплати ("101" – Сплата суми єдиного внеску);
3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату;
4 – друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;
5 – не заповнюється;
6 – не заповнюється;
7 – не заповнюється.