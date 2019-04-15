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Понеділок, 15 квітня 2019 15:47

Порошенко: Продовження земельного мораторію – шлях до корупції

Порошенко: Продовження земельного мораторію – шлях до корупції

Президент України Петро Порошенко вважає, що введення в Україні мораторію на землю має прямий зв'язок з корупцією

Про це він заявив на зустрічі з представниками бізнесу, інформує сайт «БIЗНЕС».

"Я вважаю, що держава і народ будуть набагато багатшими та вільнішими, якщо буде введений ринок землі. Мораторій на землю має прямий зв'язок з корупцією. І продовження мораторію — це шлях до корупції. Але я твердо впевнений, що ми приречені на впровадження ринку землі, ввести кадастр і при цьому захистити людей. Я твердо переконаний, що ми готові до його запуску", — сказав Порошенко.

При цьому він зауважив, що питання мораторію використовували проти нього, як і питання тарифів.

Нагадаємо, що 20 грудня 2018 року Верховна Рада продовжила мораторій на продаж землі до 2020 року. Вперше заборона на продаж земель сільгосппризначення в Україні був запроваджений у 2001 році.

З 2002 року мораторій почав діяти як тимчасовий захід для забезпечення нормативного врегулювання земельних відносин та створення інфраструктури ринку землі. Однак згодом Верховна Рада неодноразово продовжувала мораторій.

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Рубрика: Новини
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