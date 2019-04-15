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Понеділок, 15 квітня 2019 14:33

В "Олімпійському" засекретили вартість оренди стадіону для дебатів

В &quot;Олімпійському&quot; засекретили вартість оренди стадіону для дебатів

В НСК "Олімпійський" відмовилися оприлюднити тарифи на оренду стадіону для проведення масових заходів, зокрема дебатів між кандидатами у президенти України.

Про це сайту "БІЗНЕС" повідомили в оргкомітеті стадіону.

"Ми не можемо надати таку інформацію", — сказали в оргкомітеті, зауваживши, що у них немає єдиної тарифної сітки для оренди приміщення.

Проте організатори масових заходів зауважили, що вартість оренди стадіону залежить від багатьох чинників: від технічного забезпечення звуковим та світловим обладнанням, від кількості учасників заходу і, відповідно, кількості задіяних секторів, а також від кількості правоохоронців, залучених до охорони правопорядку.

Нагадаємо, 14 квітня на столичному НСК "Олімпійський" мали відбутися дебати між двома головними претендентами на посаду президента України – Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Проте останній проігнорував публічний двобій, тому Порошенко запропонував опонентові зустрітися в ефірі "Суспільного" 19 квітня.

За даними Нацполіції, дебати на "Олімпійському" відвідали близько 5 тисяч людей. Проте, за підрахунками штабу Порошенка, кількість учасників склала 20 тисяч.
Водночас у СБУ повідомили, що дебати Порошенка охороняли 15 тисяч правоохоронців.

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Рубрика: Новини
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