Президент підписав закон, який гарантує Україні місце в топ-100 рейтингу Doing Business

Про це він сказав під час зустрічі з представниками бізнес-спільноти, інформує "БІЗНЕС".

Порошенко зауважив, що виникли певні питання організаційного оформлення цього закону.

"Я сьогодні підписав закон про банкрутство. Попри те, що у нас були деякі питання організаційного оформлення, я думаю, що ми на рівні нормативних документів знайдемо можливість врегулювати це. Ми маємо позицію комітету Верховної Ради, уряду", — зауважив президент.

У цьому контексті Порошенко пообіцяв, що в 2019 році Україна буде в першій сотні рейтингу Doing Business.

Нагадаємо, 18 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні Кодекс про процедури банкрутства. Вказаний документ встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Відзначимо, що раніше українське законодавство давало можливість недобросовісному бізнесу спочатку "виводити" свої активи і лише потім починати процедуру банкрутства. Банки могли повернути незаконно виведені активи тільки за договорами, які укладені протягом одного року до банкрутства. Тому в Кодексі розширили цей період до трьох років. Тобто у банків з'явилося більше можливостей повернути активи, за рахунок яких можна погасити борги позичальників.

Крім того, Кодекс вводить нову норму про банкрутство фізичної особи, яка не є підприємцем. Тільки сам боржник (не кредитор) зможе почати процес банкрутства. Але тільки в тому випадку, якщо його борг перевищує 300 мінімальних зарплат, або ж є загроза неплатоспроможності. При цьому Кодекс дає можливість провести реструктуризацію боргів протягом п'яти років.

У Міністерстві юстиції прогнозують, що Кодекс забезпечить зростання України на 80 позицій в рейтингу Doing Business за напрямком "Вирішення неплатоспроможності" та на 9 позицій у загальному рейтингу легкості ведення бізнесу, що, у свою чергу, може дати нашій державі додаткових $6 млрд інвестицій.