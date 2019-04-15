Приватизація «ПриватБанку» призведе до зриву співпраці з МВФ, — Порошенко

Спроба приватизації націоналізованого "ПриватБанку" може призвести до нової економічної кризи та поставить під загрозу співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це Порошенко сказав під час зустрічі з бізнес-спільнотою, інформує сайт «Бізнес».

"Різкі рухи по банку створять певні загрози для його численних клієнтів. Рішення на користь колишнього власника стане потужним ударом зі співробітництва з Міжнародним валютним фондом… Тож задній хід викличе велику кризу у відносинах із МВФ з відповідними ризиками для макроекономічної стабільності для курсу і можливістю нової економічної кризи", — попереджає глава держави.

Він також повідомив, що у нього на столі лежить заява від колишніх власників банку з вимогою виплати $2 млрд компенсації. «А справа про визнання націоналізації незаконною – на останній стадії судового розгляду. Рішення на користь колишнього власника стане потужним ударом по співпраці з МВФ», — переконаний Порошенко.

Довідка: 18 грудня 2016 року уряд України, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів «ПриватБанку», найбільшими з яких на той час були бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цього найбільшої на українському ринку фінустанови.

Проте екс-власники «ПриватБанку» вважають проведену націоналізацію незаконною, тоді як фінустанова і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди.

Наразі тривають судові суперечки як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.

Нагадаємо, що раніше Порошенко розкритикував бачення Зеленського щодо співпраці з МВФ