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Понеділок, 15 квітня 2019 12:21

Порошенко потролив Зеленського щодо співпраці з МВФ

Порошенко потролив Зеленського щодо співпраці з МВФ

Президент України Петро Порошенко відповів свому політичному конкуренту Володимиру Зеленськогу щодо його бачення співпраці з міжнародними організаціями

.Про це Порошенко сказав під час зустрічі з бізнес-спільнотою, інформує сайт «Бізнес»

«У переговорах про черговий транш МВФ, цієї грабіжницької організації, за допомогою якої Захід визискує країни третього світу, від нас, від України вимагають 3% хабаря. Вони також наполягають на монополії на видобуток сланцевого газу, чого ми точно не можемо допустити…», — сказав Порошенко, коментуючи заяви Зеленського.

Він також зауважив, що з передвиборчої агітації його опонента випливає, що міжнародні фінансові організації вимагають від України скорочення виробництва сількогосподарськорї продукції , зокрема, пщениці на 70%; відкриття сховища ядерних відходів в Чорнобильській зоні та його розширення на територію всієї Київської області.

«Диктат Заходу переходить всі мислимі і немислимі межі…Приблизно так, — ну можливо, я трохи й перебільшив, суті це міняє – виглядає МВФ в серіалі «Слуга народу» і в очах президента Голобородька ( головний герой серіалу Василь Голобородько, роль якого виконав кандидат у президенти України Володимир Зеленський, — ред.)», — наголосив Порошенко.

Крім того, він розкритикував заяву Зеленського щодо співпраці з країнами «Великої сімки». «Про Велику сімку. Вона боїться економічного економічного і політичного зростання України . Вона боїться перетворення України у велику регіональну державу», — процитував президент свого опонента.

У цьому контексті він жартома наказав Міністерству фінансів України «покінчити з борговою залежністю України». «Я чесно кажу, серіал («Слуга народу», — ред.) не бачив, але потім подивився і жахнувся. Антизахідна риторика, на жаль, є частиною гібридної війни, яку Росія веде проти нашої держави», — резюмував Порошенко.

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Рубрика: Новини
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