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Понеділок, 15 квітня 2019 10:22

МЕРТ змінив прогнози щодо зростання ВВП України в 2019 році

МЕРТ змінив прогнози щодо зростання ВВП України в 2019 році

Мінекономрозвитку понизило прогнозоване зростання ВВП у 2019 році  до 2,8%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі погіршило прогноз зростання реального ВВП України в 2019 році з 3% до 2,8%, йдеться в макроекономічному огляді Міністерства фінансів за квітень.

Прогноз на 2020-й і 2021 рік залишено без змін — 3,8% і 4,1%. У 2022 році зростання ВВП може скласти 4,5%.

Згідно з прогнозом, номінальний ВВП в цьому році буде на рівні 4 трлн 80 млрд грн, в 2020-му — 4 трлн 652 млрд, в 2021-му — 5 трлн 206 млрд, у 2022-му — 5 трлн 759 млрд.

"Підвищення внутрішнього попиту залишиться рушійною силою економічного зростання в 2019 році, однак темпи приросту інвестицій скоротяться. Зростання приватного кінцевого споживання буде підтримано зростанням реального наявного доходу домогосподарств. Внесок реального чистого експорту в зростання реального ВВП залишиться негативним", — наголошується в огляді.

Мінекономрозвитку, як і раніше, прогнозує, що курс гривні в 2019 році буде на рівні 28,2 грн/$. На 2020 і 2021 роки прогноз поліпшений — до 29 грн/$ і 29,8 грн/$ відповідно.

 

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Рубрика: Новини
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