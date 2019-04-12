Український бізнес об’єднує зусилля для спільного просування важливих економічних реформ

Відбулася прес-конференція за участю представників українського бізнесу, де було підпсано Меморандум про співпрацю та взаємну підтримку проектів документів, які мають визначити засади економічної політики в Україні.

Платформа взаємодії бізнесменів БІЗНЕС100, Фонд підтримки економічної безпеки України, та Українська Рада Бізнесу, які об‘єднують підприємства з сумарним річним оборотом у 650 млрд грн та на яких працюють 1,2 млн. осіб, підписали Меморандум про співпрацю та взаємну підтримку проектів документів, які мають визначити засади економічної політики в Україні на найближчу перспективу. Такими документами є:

Проекти розроблені провідними незалежними експертними інститутами України, рівновіддаленими від усіх політичних сил: Інститут соціально-економічних трансформацій, Український інститут майбутнього, Центр соціально-економічних досліджень, CASE Україна.

"Ця доктрина створена провідними економістами України на замовлення бізнес товариства. Доктрина економічного захисту - це засадничий документ, який мусить бути в кожній країні. Якщо подивитися на провідні держави світу, то кожна з них має таку доктрину. В нас нажаль за всі роки незалежності такий документ створений не був. Можливо тому ми, як підприємці, бачимо цей розлад в економіці. У нас не було цілісної концепції економічної безпеки, тому ми її створили, наступним етапом буде її імплементація в органах державної влади. Хочу наголосити, що доктрина є громадською, а не політичною ініціативою консолідованого бізнесу України"- повідомив під час прес-конференції Віталій Антонов, голова наглядової ради і співвласник концерну «Галнафтогаз».

Проект Доктрини визначає перелік ключових загроз для української економіки та напрями державної політики для їх подолання.

Серед ключових напрямків реалізації державної політики в сфері економічної безпеки, на думку авторів,мають бути:

- Формування позитивного сприйняття громадянами України підприємництва, конкуренції, приватної власності, громадянської активності тощо

- Підвищення прозорості, спрощення процедур та їх автоматизації, утворення інституційних стримувань та противаг, дерегуляції та звуження державного втручання до мінімально необхідних меж, приватизації державних підприємств

- Інституційна реформа перевіряючих та контролюючих органів, зокрема ДФС та митниці: запровадження персональної відповідальності, ризик-орієнтованого підходу до перевірок, проведення відкритих конкурсів на керівні посади, встановлення контурентних заробітних плат співробітникам тощо

- Ліквідація всіх економічних підрозділів правоохоронних органів, ліквідація Податкової міліції та створення єдиного аналітичного органі із розслідування економічних злочинів

- Ухвалення нового Митного та Податкового кодексу Розвитку які будуть передбачати норми по деофшоризація економіки, заміна податку на прибуток податком на виведений капітал з потужними компенсаторами з ліквідації контрабандних схем через прозорий електронний контроль, модифікації податку на землю, удосконалення спрощеної системи оподаткування, скорочення кількості різних пільг тощо

- Детінізація економіки, зокрема ринку оренди землі та сільгосппродукції. Запровадження єдиного податкового електронного документа задля контролю ланцюжка постачання ризикових категорій товарів та стимулювання покупця отримувати фіскальний чек при їх покупці (кешбек, лотерея). Відкриття персоніфікованої інформації з митних баз.

- Публічна інвентаризація та аудит видатків та витрат бюджету з метою скорочення видатків загальнодержавного бюджету до цільового показника у 35% від ВВП.

- Демонополізація ринків тепло- та енергопостачання, забезпечення рівності доступу учасників суміжних ринків до товарів та послуг природних монополій, реалізація заходів з енергоефективності та енергозбереження.

Відповідальний бізнес прагне побудувати в Україні легальне бізнес-середовище, з єдиними правилами, які зрозумілі усім учасникам економічних відносин.

Проекти документів презентовані для громадськості, усіх політичних сил та державних інститутів для їх подальшого опрацювання та впровадження. Після виборів проект Доктрини буде переданий Президенту України та політичним силам, представленим у парламенті, для їх обговорення, погодження та прийняття у формі нормативно-правових актів держави.

"Ми всі бачимо, що живемо вже в новій країні, тому у нас є велика перспектива. Як каже Володимир Чеповий: ««Білі» починають і виграють», тому вся країна на правильному шляху. Це вперше, коли за 28 років незалежності бізнес почав об’єднуватися навколо такої цінності, як розвиток країни. І дуже дивно, що за всі ці роки не було створено доктрини економічної безпеки України. Тому що це головна складова розвитку держави. Головне, щоб після президентських виборів, РНБО розглянуло і прийняла доктрину. Також ми будемо зустрічатися з політичними силами і вимагати від них підписання документу, щоб вони, коли пройдуть в парламент, мали публічне зобов’язання законодавчо реалізовувати доктрину економічної безпеки. В першу чергу це створення нового податкового кодексу, на який чекає український бізнес, а також іноземні інвестори» - зауважив Григол Катамадзе, президент ВГО «Асоціація платників податків України».

Сторони наголосили, що проекти документів є загальним надбанням та відкриті до обговорення. Учасники закликали представників всіх політичних сил до відкритого діалогу із відповідальним українським бізнесом та експертним середовищем.

Довідково:

Членами Фонду підтримки економічної безпеки України є учасники платформи БІЗНЕС100:

Віталій Антонов – голова наглядової ради і співвласник концерну «Галнафтогаз»

Генадій Буткевич – співвласник «АТБ-маркет», BVGgroup

Віктор Іванчик - генеральний директор і співвласник агропромхолдингу«Астарта-Київ»

Олександр Кардаков – голова Наглядової ради та співвласник компанії «Октава Капітал»

Олександр Громико – співвласник корпорації Saturn

Володимир Цой - співвласник і президент групи компаній «MTI»

Андрій Ставніцер - співвласник і генеральний директор порту ТІС

В’ячеслав Лисенко - співвласник ТОВ «Укр-Китай Коммунікейшин»

Юрій Сивицький - засновникта співвласник Intecracy group

Українська рада бізнесу – Об‘єднання галузевих асоціацій та інших організацій, котрі підписали Меморандум та розділяють завдання, викладені у ньому. Налічує більше 70-ти асоціацій, членами яких є близько 27 тис підприємств України.