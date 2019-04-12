Анастасія Зражевська очолила корпоративні комунікації фармкомпанії "Дарниця"

З 2007 року Анастасія працювала в МакДональдз у відділі корпоративних комунікацій, а з 2013-го керувала відділом. У 2016-2018 роках організовувала відкриття в Україні і була директором Фонду "Дім Рональда МакДональда". З недавніх яскравих проектів Анастасії - лонч книг в Хеппі міл, до якого приєдналися відомі блогери та селебрітіз, зокрема Монатік.

«Нещодавно "Дарниця" сформувала для себе два важливі стратегічні напрямки - закріпити лідерство на українському фармацевтичному ринку і стати потужним гравцем на міжнародному ринку. Впевнена, що мій досвід у комунікаціях і формуванні репутації, а також управлінський досвід допоможуть компанії швидко і ефективно рухатися в цих стратегічних напрямках», - коментує Анастасія Зражевська.

За останній час у «Дарниці» відбулося кілька гучних призначень, які знаменують плани компанії щодо активного розвитку і виходу на міжнародний рівень. У вересні 2018 Раду керуючої компанії ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» очолив Дмитро Шимків, який свого часу керував «Microsoft Україна», займав посаду заступника голови Адміністрації Президента України і за участю якого було створено Національну раду реформ, підготовлено стратегію «Україна 2020», запущено мобільний зв'язок 3G/4G, систему ProZorro та інше. До компетенції Дмитра увійшла сфера розвитку міжнародного партнерства компанії, стратегічне планування та впровадження нових технологій.

У січні цього року Генеральним директором компанії став Андрій Обрізан, який працював у провідних українських і міжнародних фармацевтичних компаніях, серед яких: Корпорація "Біофарма", TEVA / PGT Healthcare, Richter Gedeon. Андрій також має дев'ятирічний досвід роботи в практичній медицині, зокрема лікарем-анестезіологом. Мета Андрія - вивести «Дарницю» на рівень провідних міжнародних фармвиробників завдяки зміцненню лідерства на внутрішньому ринку, налагодженню партнерських зв'язків з провідними міжнародними виробниками, доповнити продуктовий портфель сучасними, ефективними, але в той самий час доступними лікарськими засобами.

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» засноване в 1930 році. Є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році "Дарниця" збільшила чистий прибуток на 31,3%, до 449,134 млн грн. Кінцевим бенефіціаром ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» є народний депутат Гліб Загорій.