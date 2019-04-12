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П'ятниця, 12 квітня 2019 17:24

НБУ планує зменшити рівень доларизації економіки України

НБУ планує зменшити рівень доларизації економіки України

Зниження доларизації економіки до природнього рівня має відбутися через успішну реалізацію НБУ політики інфляційного таргетування, подальший розвиток фінсектору із появою нових інструментів ринку капіталу 

Національний банк України хоче знизити рівень доларизації економіки до природного рівня, який становить 20%. Про це заступник голови НБУ Дмитро Сологуб сказав під час Весняного ділового форуму, повідомляє прес-служба регулятора в Facebook. 

Він зазначив, що в 2018 році рівень доларизації за валовими кредитами становив 43%, а за депозитами - 42%. У той же час природний показник доларизації для України знаходиться на рівні близько 20%.

Сологуб підкреслив, що зниження доларизації економіки до природного рівня повинно відбутися за допомогою успішної реалізації НБУ політики інфляційного таргетування, проведення зваженої макропруденційної політики, подальшого розвитку фінсектора з появою нових інструментів ринку капіталу і зростання довіри до національної валюти. Нацбанк не планує вводити обмеження для громадян або підприємств для зниження рівня доларизації.

Заступник голови Національного банку України Олег Чурій заявляв, що дедоларизація Україні потрібна для того, щоб Нацбанк міг проводити ефективну монетарну політику, а також для зміцнення гривні як інструменту для заощаджень.

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Рубрика: Новини
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