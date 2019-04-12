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П'ятниця, 12 квітня 2019 14:39

ЄБРР та ЄС вручили нагороди п’ятьом українським компаніям-інноваторам

ЄБРР та ЄС вручили нагороди п’ятьом українським компаніям-інноваторам

10 квітня Greencubator, ЄБРР та ЄС нагородили п’ять компаній, що отримали гранти у фінальній хвилі програми «Кліматичні Інноваційні Ваучери».

Окрім урочистого вручення нагород, учасники обговорили перспективи фінансування «зелених» інновацій в Україні та формування cleantech-індустрії. Про це повідомляє офіційний сайт Greencubator.

Переможцями стали п’ять українських компаній, які отримали гранти загальною сумою 100 000 євро на реалізацію наступних проектів:

  • Delfast сертифікація електровелосипедів, патентування, технічні та функціональні вдосконалення;
  • Integro-SDавтоматизація виробництва органічних добрив з курячого посліду за власною технологією; сертифікація;
  • «Інтегральні комплексні системи»бездротова система двосторонньої передачі даних і керування енергоспоживанням з підвищеною дальністю дії та мінімальними енерговитратами
  • ІОТ ТРЕЙДрозробка програмного забезпечення для «розумного» хаба, що керує мережею сенсорів і терморегуляторів в житловій та комерційній нерухомості
  • «Оболонь Оіл» підготовка до серійного виробництва мобільних установок для переробки полімерних відходів в альтернативні види пального.

Учасники дискусії відзначили, що розробники кліматичних рішень зустрічаються з тими ж проблемами під час пошуку фінансування, що і більшість технологічних стартапів. Однак, як зазначив Андрій Сорохан, керівник венчурного напрямку U.Ventures / Western NIS Enterprise Fund, для інвестування «зелених» проектів часто не вистачає експертів, обізнаних у перевагах і ризиках кліматичних розробок.

Сергій Масліченко, Директор департаменту енергоефективності та змін клімату ЄБРР в Україні, наголосив: «Перший етап програми «Інноваційні Ваучери» залучив до розвитку своїх «зелених» проектів 31 компанію. Два роки плідної співпраці з українськими бізнесами демонструють великий ринковий потенціал, необхідність розвитку екосистеми та чудові можливості для розвитку стартапів на ранніх стадіях.»

Експертка з екологічної політики та управління, співзасновниця громадської організації ReThink Світлана Коломієць підкреслила, що що для формування «зеленої» бізнес-індустрії слід розвивати підприємницьку культуру, а також констатувала необхідність розвивати людський капітал і працювати з кадрами.

Роман Кравченко, засновник лабораторії-акселератора IoT Hub, який інвестував у кілька кліматичних українських розробок поділився власним досвідом, що стартапам не вистачає культури взаємин в командах. Вирішити ж цю проблему можна шляхом поширення реальних бізнес-історій з українського ринку.

Програма «Кліматичні Інноваційні Ваучери» започаткована в рамках програми Європейського банку реконструкції та розвитку «Центр передачі технологій і фінансів у сфері зміни клімату» (FINTECC) за фінансування Європейського Союзу. В Україні її впроваджує ГО Greencubator, загальний фонд програми складає 1 млн євро, фінансування на розвиток «зелених» бізнес-рішень протягом V хвиль програми отримала 31 компанія. Україна стала першою серед країн діяльності ЄБРР, в якій запрацювала програма «Кліматичні Інноваційні Ваучери». Повний список компаній-переможців шукайте на сайті.

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Рубрика: Новини
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