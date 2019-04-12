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П'ятниця, 12 квітня 2019 11:57

НБУ вніс зміни до вимог щодо власників банків

НБУ вніс зміни до вимог щодо власників банків

До документа також включено критерій оцінки фінансового/майнового стану власника

Національний банк України розширив перелік підстав, за яких структура власності банку буде вважатися непрозорою, передбачивши таку можливість при відсутності погодження набуття істотної участі.

Відповідні зміни затверджені постановою правління центробанку №59 від 9 квітня про внесення змін до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку, яка набуває чинності з 12 квітня.

Крім того, нова редакція положення доповнена критеріями оцінки фінансового / майнового стану десяти найбільших ключових учасників в структурі власності банку.

Цей стан вважається задовільним за таких умов:

- розмір власних коштів юридичної або фізичної особи перевищує величину частини регулятивного капіталу банку, пропорційну частці цієї особи в статутному капіталі та ціну придбання участі в банку в разі оплатного придбання;

- джерела власних коштів особи є підтвердженими.

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Рубрика: Новини
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