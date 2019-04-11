МЕРТ та Китай підписали угоду про надання Україні майже $30 млн технічної допомоги

Степан Кубів підписав Угоду між Урядом України та Урядом Китаю про надання Україні майже $30 млн технічної допомоги

11 квітня Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів підписав Угоду між Урядом України та Урядом Китаю за умовами якої Україна отримає безоплатну техніко-економічну допомогу у розмірі 200 млн китайских юанів ($29,7 млн). Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Це найбільша сума одноразової безоплатної допомоги Україні з боку Китаю за 27 років незалежності України.

Кошти техніко-економічної допомоги Україні будуть спрямовані Урядом Китаю для надання технічної допомоги у вигляді спеціальних аварійно-рятувальних машин та обладнання для потреб Державної служби України (ДСНС України).

Так, протягом 2019-2020 років ДСНС має отримати понад 50 одиниць обладнання і техніки, зокрема, автомобільні крани, гусеничні бульдозери, автогрейдери, пожежні машини з підйомними платформами та пожежні машини зі сходами для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Китайська народна республіка також спрямує до України фахівців для налаштування роботи і технічного обслуговування наданого обладнання.

Підписана Міжурядова Угода також передбачає надання обладнання для синхронного перекладу та конференц-системи Мінекономрозвитку, а також реалізацію інших погоджених міжурядових проектів Україна-Китай.

Нагадаємо, що вказана технічна допомога залучена Мінекономрозвитку у рамках засідання українсько-китайської Підкомісії з торговельно-економічного співробітництва.